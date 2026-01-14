CANAL RCN
Tripulación del ARC Simón Bolívar se abastece de un tonelada y media de víveres frescos en Punta Arenas antes de zarpar a la Antártida

La tripulación realiza abastecimiento logístico estratégico con dieta hipercalórica para expedición al continente blanco, donde no hay posibilidad de reabastecimiento.

enero 14 de 2026
06:52 p. m.
En la segunda escala del buque ARC Simón Bolívar en Punta Arenas, el Departamento de Logística realizó una operación de abastecimiento fundamental antes de continuar hacia el continente blanco.

"Vamos a reabastecernos de víveres frescos para llegar con todas las fuerzas allá a la Antártida. Necesitamos tener una dieta hipercalórica para todos los tripulantes que conforman la expedición", indicó la teniente Diana Robayo, jefa del Departamento de Logística.

El mayor Rolando Romero, administrador del ARC Simón Bolívar, explicó las compras que hicieron para cubrir las necesidades en el buque. "Estamos comprando todo lo que son verduras, víveres frescos, estamos comprando tomate, cebolla, estamos comprando lechuga, unas con otras frutas. Aproximadamente estaremos comprando de una a una tonelada y media de verduras para irnos al continente blanco".

La planificación resulta crítica considerando que en la Antártida no hay supermercados, entonces nada se puede quedar por fuera. Esto convierte cada escala en una oportunidad única para garantizar el abastecimiento de la tripulación durante toda la misión.

Los víveres adquiridos son almacenados en instalaciones especializadas dentro del buque. El tanque encargado de los cuartos de víveres tiene bajo su responsabilidad dos espacios diferenciados: el cuarto de víveres frescos con capacidad para ocho toneladas y el de víveres secos que puede almacenar hasta 16 toneladas. Estas instalaciones están diseñadas para guardar, almacenar y verificar todos los suministros necesarios para la expedición.

La operación logística incluyó el traslado de aproximadamente tonelada y media de víveres frescos desde los supermercados de Punta Arenas hasta la ARC Simón Bolívar, evidenciando el nivel de organización requerido para sostener una expedición de esta magnitud en uno de los entornos más inhóspitos del planeta.

