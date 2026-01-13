El buque ARC Simón Bolívar se prepara para realizar el cruce marítimo más desafiante del mundo

El ARC Simón Bolívar, buque de investigación científica de la Armada de Colombia, se encuentra próximo a atravesar el Paso de Drake, considerado uno de los cruces marítimos más desafiantes del mundo, en su travesía hacia el continente antártico.

El recorrido del ARC Simón Bolívar

La embarcación navega actualmente por el Canal de Beagle y los canales patagónicos, aproximándose a la zona donde convergen las corrientes del océano Atlántico y el Pacífico.

Según lo informado desde la embarcación, el inicio del tránsito por el Paso de Drake estaba programado para las nueve de la noche, aprovechando condiciones meteorológicas favorables.

El Paso de Drake, ubicado entre el extremo sur de Sudamérica y la península antártica, es conocido por sus condiciones extremas.

En situaciones severas, este cruce marítimo puede presentar ráfagas de viento de hasta 200 kilómetros por hora y olas que alcanzan los 10 metros de altura. Sin embargo, las autoridades chilenas han confirmado que las condiciones actuales son favorables para la navegación.

“Estamos evaluando paso a paso, día a día, con apoyo de nuestra armada de Chile, la ventana meteorológica para atravesar el Drake. De momento zarpamos desde Punta Arenas hasta Puerto Williams y en ese sector esperaremos el momento más adecuado”, indicó Carlos Torres, comandante del ARC Simón Bolívar.

La tripulación del ARC Simón Bolívar recorrerá más de 470 millas náuticas desde su posición actual hasta alcanzar el continente blanco. El trayecto por el Paso de Drake está estimado en dos días de navegación, con llegada prevista para el jueves 15 de enero.

Durante su recorrido, la embarcación ha navegado junto a la Isla Grande de Tierra del Fuego y la Isla Navarino, pasando cerca de Puerto Williams, donde se encuentra una base de la Armada Chilena.

La expedición continúa su curso directo hacia la Antártida sin realizar escalas en este punto.

Este viaje representa un importante desafío técnico y humano para la Armada de Colombia, en su compromiso con la investigación científica en una de las regiones más inhóspitas del planeta.