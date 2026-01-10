ARC Simón Bolívar ultima preparativos en Punta Arenas antes de zarpar hacia la Antártida

El buque científico colombiano ARC Simón Bolívar permanece fondeado en aguas de Punta Arenas, Chile, afinando detalles técnicos antes de emprender la travesía hacia la Antártida.

La embarcación se prepara para atracar mañana en el Muelle Prat y zarpar el lunes al mediodía rumbo al continente blanco, en una misión que marca un hito para la ciencia naval del país.

Entrenamiento en aguas heladas

Buzos navales de la unidad aprovechan las condiciones climáticas favorables para realizar inspecciones subacuáticas del casco, sensores y sistemas de propulsión. Las inmersiones en aguas de entre 7 y 8 grados centígrados forman parte de un riguroso protocolo de adaptación progresiva que comenzó en Cartagena con temperaturas de 26 grados, continuó en Bogotá con 18, luego en Valparaíso con 12-13, hasta llegar a las actuales condiciones en Punta Arenas.

RELACIONADO Así se alista el helicóptero del ARC Simón Bolívar para volar rumbo a la Antártida

“Durante nuestro entrenamiento para ir a la Antártica hemos tenido escenarios en donde en forma descendente hemos asimilado las temperaturas”, explicó uno de los buzos, destacando la importancia de la preparación física y mental para operar en entornos extremos.

Inspecciones técnicas y cooperación regional

Las inspecciones confirmaron que el buque se encuentra en condiciones óptimas: casco, hélices y sistemas de propulsión fueron verificados sin novedad. La tripulación, pese a las bajas temperaturas, mantiene la moral alta gracias al apoyo de sus familias, quienes enviaron mensajes de aliento desde Colombia.

RELACIONADO Buque científico de Colombia que va a la Antártida no ha podido llegar a puerto por las condiciones climáticas en Punta Arenas

El próximo lunes, el ARC Simón Bolívar recibirá equipo de carga del Instituto Oceanográfico de la Armada de Ecuador (Inocar) antes de iniciar el cruce hacia la Antártida, consolidando la cooperación científica regional en la zona más austral del planeta.