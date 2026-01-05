¿Un helicóptero dentro de un buque científico? esta es la razón de llevar tan gigantesca carga a la Antártida

El buque ARC Simón Bolívar, el flotante científico más grande de la Armada colombiana, sigue en tránsito por los canales patagónicos de Chile, rumbo al “corazón de la tierra”.

Antes de llegar a destino, realizará una parada técnica en el puerto de Punta Arenas y, de camino, sus tripulantes han estado realizando una serie de maniobras y acciones de mantenimiento para mantener en óptimas condiciones al helicóptero que viaja en su interior.

La aeronave, bautizada como ‘El Helo’, requiere de revisiones semanales para cumplir su misión en la Antártida. Por tanto, en su trigésimo primer día de viaje, la tripulación aprovechó las condiciones marítimas para realizar su transferencia.

Una vez terminada la operación, la aeronave fue devuelta al hangar, mientras el gigante científico avanzaba por la Angostura Inglesa, con la ayuda y supervisión de personal extranjero.

¿Por qué oficiales de la armada chilena y ecuatoriana están a bordo del laboratorio flotante más grande de Colombia?

En medio del viaje al segundo puerto internacional que visitará durante su travesía, el ARC Simón Bolívar es hogar no solo de funcionarios de la Armada colombiana y un equipo de Noticias RCN, también, de tres oficiales extranjeros: dos de la armada chilena y uno de la armada ecuatoriana.

Según explicó el comandante Iván Mella del Centro Conjunto de Operaciones Paz de Chile: “Nosotros nos embarcamos, básicamente, porque la ruta comercial implica navegar desde el canal Chacao hasta la salida occidental del estrecho de Magallanes hacia el Atlántico; lo que implica que estaremos al interior de aguas chilenas. Por Ley de navegación, cualquier buque de una armada extranjera debe embarcar dos oficiales chilenos en servicio activo”.

Su rol, más allá de lo que dicta la Ley chilena, es técnico y estratégico al recibir y evaluar día tras día las lecturas de derroteros para movilizarse por canales angostos y aguas cambiantes. Mientras, el del comandante Mario Andrade Ceballos, oficial de la Armada ecuatoriana, es de observador:

“La misión fundamental que tengo a bordo del ARC Simón Bolívar es poder tener un intercambio de experiencias en cuanto a todo lo correspondiente a la navegación que está realizando la unidad hacia el continente antártico, con miras a poder replicar lo que se está realizando aquí, en unidades de la Armada del Ecuador y reforzar su presencia en la Antártida”.