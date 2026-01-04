Buque ARC Simón Bolívar navega por canales patagónicos rumbo a la Antártida

El buque insignia de la Armada de Colombia, ARC Simón Bolívar, se encuentra navegando por los canales patagónicos en su travesía hacia la Antártida, enfrentando condiciones climáticas propias del verano austral con temperaturas que descienden hasta los 10 grados centígrados y sensación térmica de un grado.

La expedición, que transita durante la temporada alta del verano austral, atraviesa una de las rutas más emblemáticas de la navegación mundial. A pesar de ser verano en el hemisferio sur, las condiciones meteorológicas incluyen lluvia y frío intenso, generando ligeros movimientos en la embarcación.

La temporada viene con condiciones fuertes

Durante la mañana, la tripulación del ARC Simón Bolívar tuvo un encuentro con el glaciar Pío XI, considerado uno de los glaciares más grandes fuera del continente antártico. Los tripulantes salieron a cubierta para presenciar el espectáculo natural, un momento que generó sensación de felicidad y agradecimiento.

La expedición cuenta con tripulantes que repiten la experiencia, quienes aseguran que cada travesía continúa siendo sorprendente. El viaje representa una oportunidad única para presenciar paisajes y panorámicas que sirven como anticipo de lo que encontrarán en la Antártida, descrita por los navegantes como el corazón de la Tierra.

El camino sigue para el buque

Las condiciones climáticas cambiantes caracterizan esta travesía por los canales patagónicos, donde en cuestión de horas el clima puede variar significativamente. La embarcación continúa su ruta hacia el continente blanco, manteniendo el espíritu de la tripulación elevado a pesar de las adversidades meteorológicas y la coyuntura mundial.

La Armada mantiene su presencia en aguas australes, reafirmando su capacidad de navegación en condiciones extremas y su compromiso con las expediciones científicas y de exploración hacia la Antártida, una de las regiones más inhóspitas y fascinantes del planeta.