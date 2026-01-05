Por qué oficiales de la Armada chilena y ecuatoriana acompañan la misión científica de Colombia hacia la Antártida

En el trigésimo primer día de viaje, el ARC Simón Bolívar, el gigante científico de la Armada de Colombia, avanza hacia el puerto de Punta Arenas, a través de los canales patagónicos de Chile.

En su travesía hacia “el corazón de la tierra” la tripulación y el equipo de Noticias RCN tendrán que atravesar la Angostura Inglesa, el tramo más estrecho de los canales patagónicos, a bordo del laboratorio flotante más grande de Colombia.

Su viaje y las condiciones del camino requieren que se desarrollen acciones de cooperación internacional para avanzar con seguridad. En respuesta, tres oficiales extranjeros, dos de la armada chilena y uno de la armada ecuatoriana, se sumaron a la misión. En palabras del comandante Iván Mella del Centro Conjunto de Operaciones Paz de Chile:

“Nosotros nos embarcamos, básicamente, porque la ruta comercial implica navegar desde el canal Chacao hasta la salida occidental del estrecho de Magallanes hacia el Atlántico; lo que implica que estaremos al interior de aguas chilenas. Por Ley de navegación, cualquier buque de una armada extranjera debe embarcar dos oficiales chilenos en servicio activo”.

No solo es un tema legal, el paso por la Angostura Inglesa requiere de habilidades específicas:

Más allá del requisito, la tripulación del gigante científico entiende el rol técnico y estratégico de los oficiales extranjeros a bordo. Según Mella, “durante la navegación nosotros hablamos de un control asesorativo, donde nosotros apoyamos al buque, apoyamos al team de navegación o al oficial de guardia, pero hay cinco canales que requieren más exactitud y ahí nosotros tomamos el control positivo del buque y damos órdenes directas para no tener ninguna complicación durante la navegación”.

Joaquín Lüttges, suboficial segundo de la Armada chilena recordó, además, que se necesita de experiencia para sortear los canales angostos y corrientes cambiantes que conducen a la Antártida:

“En trabajos previos, aparte de la experiencia que tiene el piloto jefe conmigo, su ayudante, viene el trabajo de las cartas y la lectura de los derroteros, que son publicaciones que emite el servicio hidrográfico para poder conocer todos los pasos y canales angostos que vamos a navegar, detallando sus peligros. Sus corrientes y los cambios de marea”.

La misión es seguida de cerca por el comandante Mario Andrade Ceballos, oficial de la Armada ecuatoriana que, en representación de su país, busca fortalecer la presencia científica y marítima de la región en el continente más austral y frío de la tierra:

“La misión fundamental que tengo a bordo del ARC Simón Bolívar es poder tener un intercambio de experiencias en cuanto a todo lo correspondiente a la navegación que está realizando la unidad hacia el continente antártico, con miras a poder replicar lo que se está realizando aquí, en unidades de la Armada del Ecuador y reforzar su presencia en la Antártida”.