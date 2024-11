Una nueva técnica está salvando vidas del mercurio en la minería artesanal

La minería artesanal es una forma de sustento de muchas familias en Colombia. También es el caso de Yolanda Sepúlveda, quien salió desde Tarazá, Antioquia y junto a sus allegados, ha recogido esos pequeños restos de oro que la ayudaron a salir adelante.

Sin embargo, esto también representa un problema de salud, pues junto a las personas que trabajaban, descubrieron que la técnica que usaron durante muchos años, habría provocado que sus cuerpos estén contaminados con mercurio.

"Muchos decían, pero nadie ponía atención. Nacían niños con labio leporino, otras personas con las uñas rajadas o se les caía el pelo, disfunción eréctil y en los estudios se dieron cuenta que eran hijos de padres que manipulaban mucho mercurio" dice Yolanda.

El canalón: la máquina para evitar el mercurio de la minería artesanal

Desde 1980 conoció el bareque, una técnica de lavado que se realiza en una batea de madera para separar de la tierra y la arena del río Cauca, la cual varios de sus hijos también utilizan para ganarse la vida.

Sin embargo, conoció una máquina que les puede cambiar la vida, pues además de que les facilitaría las cosas, reduciría los riesgos de estar en constante contacto con el mercurio.

El canalón es una máquina portátil, que ayuda a atrapar el oro más rápido y contaminando menos. Así es como ella y otras asociaciones de mineros artesanales en Cauca, Sur de Bolívar y Antioquia, se sumaron al programa Planet Gold, impulsado por PNUD, que busca eliminar completamente el uso del mercurio en la extracción de oro.

Sin embargo, dice que ha sido una dura tarea generar conciencia. "Ha sido difícil porque las personas dicen si llevo tanto en esto y no me he muerto. Es como no dejarlos ahí sino decirles la importancia, que hay otras razones como la alimentación y saber cómo contrarrestar el mercurio que ya tenemos, el mercurio no lo eliminamos".

Las asociaciones que dijeron sí a "Colombia libre de mercurio" fueron capacitadas en uso de canalones y de una técnica conocida como Mesa Alemana, en donde la separación mecánica del sedimento y el metal precioso ocurre como nunca se habían imaginado.

"No era brujería, era mercurio": Yolanda y los problemas de salud de sus vecinos

Durante años ha visto cómo el mercurio deterioró terrenos que antes eran firmes, y cómo familias enteras de mineros artesanales se han intoxicado silenciosamente por culpa del metal que usaba para encapsular el oro durante el lavado en la batea.

"Hoy cuando van al médico y salen con el cuento de que me están haciendo brujería, ahí es donde el médico ordena examen y sale que es alto el nivel de mercurio, porque eso no tiene síntomas, si le duele la cabeza puede ser la tensión pero cuando el mercurio muestra sus síntomas, ya es en la última opción", dice.

La Universidad de Córdoba hizo la evaluación y de 50 solo dos tuvieron síntomas. Son personas del territorio, de hecho hay unos que son suegros de mi hermano menor, personas del mismo corregimiento y de la vereda", comenta Yolanda.