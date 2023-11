Expresidente Álvaro Uribe solicita ser escuchado por declaraciones de Salvatore Mancuso ante la JEP

El expresidente y máximo líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, solicitó poder hablar y ser escuchado en la Fiscalía General y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, esto por las declaraciones que rindió el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Uribe aseguró que le solicitará a sus abogados que hagan la petición ante las respectivas dependencias para que sea escuchado sobre los hechos de los cuales lo acusó Mancuso.

"He pedido a los drs Jaime Granados, Jaime Lombana y Juan Felipe Amaya que soliciten a la Fiscalía y a la Comisión de Acusación, me reciban versión libre sobre paramilitarismo y las declaraciones de Salvatore Mancuso", afirmó el expresidente Uribe en su cuenta de la red social X.

Salvatore Mancuso fue aceptado en la JEP

Mancuso se refirió al expresidente Uribe en medio de una audiencia única ante la JEP en la cual aseguró que el expresidente, siendo gobernador de Antioquia, tenía conocimiento de la masacre de El Aro, ocurrida en Ituango, en el año 1997.

"Fue Iván Ramírez quien me manda para que organice y coordine la operación que me pide Pedro Juan Moreno (…) Moreno viene a nombre de Uribe. Uribe se ha reunido conmigo, y yo me reuní, el coronel Raúl Suárez, comandante de la Policía de Córdoba, me llevó a reunirme a la finca de Uribe, por el gobernador Uribe para aquel momento y Uribe siempre tuvo conocimiento de la operación del Aro", afirmó Mancuso en medio de la audiencia.

A lo que el expresidente Uribe le contestó: “Este bandido de Salvatore Mancuso tendrá que probar que yo sabía del Aro. Repito, nunca se reunió en el Ubérrimo conmigo, nunca hablamos, no pasé de cruzarnos saludos por mi vinculación a Montería y sin que se supiera que era bandido. Logros de la dolosa teoría bisagra de la JEP-FARC”.

La JEP decidió aceptar a Mancuso para que rinda testimonio sobre los diferentes hechos violentos que lideró como jefe paramilitar.