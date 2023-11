"Tendrá que probar que yo sabía de El Aro": expresidente Álvaro Uribe le responde a Salvatore Mancuso

El expresidente y líder del partido Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, le respondió al exparamilitar Salvatore Mancuso, quien fue aceptado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para que comparezca ante el tribunal.

Sobre la decisión, la JEP consideró que Mancuso “ejerció un rol de bisagra o punto de conexión entre paramilitares y la Fuerza Pública”.

Salvatore Mancuso habla sobre Álvaro Uribe

En medio de una audiencia reservada que se cumplió ante la JEP, Mancuso aseguró que el expresidente Uribe, cuando fue gobernador de Antioquia, habría tenido conocimiento de la llamada masacre de El Aro ocurrida en Ituango, en el año 1997, y en donde hubo masivas masacres y desplazamientos.

"Fue Iván Ramírez quien me manda para que organice y coordine la operación que me pide Pedro Juan Moreno (…) Moreno viene a nombre de Uribe. Uribe se ha reunido conmigo, y yo me reuní, el coronel Raúl Suárez, comandante de la Policía de Córdoba, me llevó a reunirme a la finca de Uribe, por el gobernador Uribe para aquel momento y Uribe siempre tuvo conocimiento de la operación del Aro", afirmó Mancuso.

Uribe le responde a Mancuso

Por medio de su cuenta en la red social X, el expresidente Uribe le respondió a Mancuso asegurándole que tenía que demostrar lo que estaba asegurando.

“Este bandido de Salvatore Mancuso tendrá que probar que yo sabía del Aro. Repito, nunca se reunió en el Ubérrimo conmigo, nunca hablamos, no pasé de cruzarnos saludos por mi vinculación a Montería y sin que se supiera que era bandido. Logros de la dolosa teoría bisagra de la JEP-FARC”, afirmó Uribe.

Uno de los congresistas que salió en defensa del expresidente fue el representante Hernán Cadavid, quien aseguró que Mancuso estaba diciendo mentiras.

“En versiones previas (2008) Mancuso siempre manifestó que Álvaro Uribe "no participó ni directa ni indirectamente" en los hechos de El Aro. Hoy, después del extraño beneficio de la JEP a un paramilitar, dice que Uribe si sabía”, expresó Cadavid en la misma red social.

En la otra orilla política, la senadora del partido Comunes, Sandra Ramírez, le hizo un llamado a la Fiscalía.

“Después de las fuertes declaraciones de Salvatore Mancuso ante la JEP donde señala que Álvaro Uribe Vélez tuvo conocimiento sobre la masacre del Aro, la pregunta que surge es ¿Llamará la Fiscalía de Barbosa a Uribe para investigarlo? o ¿seguirán guardando silencio cómplice?”, expresó Ramírez.