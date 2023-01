Elon Musk dio validez a documentos que señalarían interferencia rusa durante elecciones en Colombia

A través su cuenta de Twitter, el director ejecutivo de la red, Elon Musk, compartió un hilo del periodista Matt Taibbi que señala cómo la empresa estadounidense de microblogueo habría sido objeto de una interferencia rusa durante las elecciones presidenciales del 2022 en Colombia.

En los múltiples documentos se detalla que hay información que estaría conectada a la Agencia de Investigación de Internet de Rusia, mediante la cual se cometían operaciones cibernéticas desde países de África hasta América del Sur y los Estados Unidos.

Asimismo, los archivos señalan que “durante el monitoreo de rutina de la actividad de las redes sociales en América del Sur, con foco en Venezuela, Cuba y Colombia, descubrimos actividad en Twitter con signos significativos de comportamiento similar al de un bot. También descrito, como comportamiento inauténtico coordinado. Además, nuestro análisis, no solo reveló que las cuentas estaban conectadas a una red de influencia colombiana pro-Petro, sino también varias cuentas de pastores de bots influyentes clave también para el momento”.

En este, hay un listado de 10 personas influyentes identificadas. Así como el top 10 de Hashtags que fueron usados determinado número de veces durante el periodo electoral en el país.

Además de esto, se especifica que el archivo contiene una cuenta de 590 potenciales bots, así como una lista de más de 50 mil compilaciones e interacciones.

32.“USIC" requests often simply began “We assess” and then provided lists (sometimes, in separate excel docs) they believed were connected to Russia’s Internet Research Agency and committing cyber ops, from Africa to South America to the U.S.: pic.twitter.com/wpdr7Cxa1n