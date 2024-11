Video reveló atroz intento de feminicidio en Medellín: joven recibió más de 20 puñaladas

Crece la indignación por un nuevo caso de intento de feminicidio en Medellín. La víctima, de 21 años, fue sorprendida por su expareja en su lugar de trabajo, donde fue atacada con arma blanca.

Su estado de salud es delicado. La joven identificada como Ana Karina Maya recibió más de 20 heridas con arma blanca en distintas partes del cuerpo.

La joven de 21 años sobrevivió a un brutal ataque de su expareja. Hoy lucha por su vida en un hospital después de recibir múltiples heridas con arma blanca, mientras el agresor sigue huyendo de las autoridades.

En video quedo registrado el impresionante ataque de un hombre que hirió a su expareja con arma blanca en 21 ocasiones.

Este lamentable hecho ocurrió en un local comercial del occidente de Medellín donde la mujer trabajaba.

Tras el cruel ataque, la joven quedó en grave estado de salud en un hospital de Medellín donde se debate entre la vida y la muerte.

La madre de la joven, Mónica Acevedo, reveló lo que le dijeron sobre el estado en el que se encuentra su hija:

La cirujana me dijo que con eso que le hizo no era para estar viva. Él me la quería era matar.