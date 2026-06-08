Los dos únicos capturados por el brutal crimen de Sara Millerey en Antioquia podrían quedar libres

El asesinato de Sara Millerey González Borja se convirtió en uno de los casos más impactantes registrados en Antioquia durante 2025.

La muerte de la mujer trans generó indignación nacional, movilizaciones y llamados de distintos sectores para que los responsables fueran identificados y condenados.

Sin embargo, cuando aún no existe una sentencia y la investigación sigue abierta, el proceso judicial podría enfrentar un giro inesperado.

Noticias RCN conoció que Juan David Echavarría y Juan Camilo Muñoz, los dos únicos procesados que permanecen privados de la libertad por este caso, podrían recuperar su libertad debido al vencimiento de términos.

Capturados por el asesinato de Sara Millerey podrán quedar en libertad

La audiencia programada para este martes 9 de junio será determinante para el futuro judicial de los dos hombres vinculados al caso.

De acuerdo con la información conocida por Noticias RCN, la Fiscalía solicitará la extensión de la medida de aseguramiento con el fin de evitar que los procesados recuperen la libertad antes de que exista una decisión de fondo dentro del expediente.

La preocupación de las víctimas radica en que el paso del tiempo ha acercado el proceso a un posible vencimiento de términos, situación que podría permitir la salida de los investigados mientras continúa el juicio.

¿Cómo avanza la investigación por el crimen de Sara Millerey?

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones contra seis personas señaladas de participar en el asesinato de Sara Millerey.

No obstante, hasta el momento solo dos de esos presuntos implicados han sido judicializados y comparecen formalmente ante la justicia.

Según explicó Saúl León, abogado representante de las víctimas, el proceso avanza, pero la demora judicial ha generado preocupación entre los familiares.

De seis personas investigadas, solamente se han judicializado dos y ya por el transcurso del tiempo estamos ad portas de que sean dejadas en libertad por vencimiento de términos.

¿Qué discusión jurídica existe alrededor del caso?

Además de la situación relacionada con los términos judiciales, el proceso también ha estado marcado por un debate sobre la tipificación del delito.

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La representación de las víctimas solicitó que el caso fuera investigado como feminicidio agravado y no únicamente como homicidio agravado.

Sin embargo, según explicó el abogado Saúl León, la Fiscalía consideró que los elementos materiales probatorios recopilados hasta ahora no permiten modificar la calificación jurídica de los hechos.

Por esa razón, el proceso continúa bajo la figura de homicidio agravado.

¿Qué ocurrió con Sara Millerey?

El caso de Sara Millerey González Borja generó indignación por la crueldad con la que fue atacada.

El 4 de abril de 2025, la mujer trans fue hallada en una quebrada del municipio de Bello, Antioquia, luego de haber sido víctima de una violenta agresión.

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De acuerdo con las investigaciones, Sara sufrió múltiples lesiones en diferentes partes de su cuerpo y varias de sus extremidades fueron fracturadas antes de ser arrojada al agua.

Aunque organismos de emergencia y uniformados de la Policía lograron rescatarla con vida y trasladarla de urgencia a la Clínica La María, la gravedad de las heridas terminó causándole la muerte horas después.

Cabe mencionar que, meses antes de morir, Sara Millerey dejó por escrito una reflexión que hoy adquiere un significado especial para quienes la conocieron.