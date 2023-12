Sargento agredió a mujer soldado en batallón de Villavicencio: video

En el batallón de servicio número 7 de Villavicencio, departamento del Meta, se registró una agresión verbal en la que un sargento insultó con groserías a una mujer soldado. El incidente fue grabado en un video en el que se puede escuchar al uniformado lanzar insultos y ofensas hacia la joven soldado.

El hecho ocurrió el pasado 12 de noviembre y, al conocerse del caso, el Ejército inició una investigación disciplinaria en contra del sargento involucrado. Según fuentes militares, el sargento no tiene autoridad sobre la soldado afectada y el incidente se habría producido por un caso de disociación. Además, se informó que las soldados en servicio militar voluntario tienen superiores mujeres, quienes son responsables de aplicar correctivos en casos como este.

El relato de la soldado agredida

Según el relato de la víctima, en días anteriores durante una formación, el sargento Oswaldo Peñaranda Jiménez manifestó que "si una persona nos cae mal, no saludarla".

La víctima de esta agresión presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, lo que significa que el sargento deberá enfrentar tanto una investigación disciplinaria por parte del Ejército como una penal por la jurisdicción correspondiente.

"Yo me encontraba realizando el aseo de alojamiento con mis compañeras, en ese momento ingresa la suboficial Femenina (cabo tercero) Vázquez Colorado María Alejandra al alojamiento llorando y nos dijo a todas que si podíamos contar lo que el señor sargento viceprimero Peñaranda Jiménez Oswaldo nos había dicho en una formación unos días antes, mis compañeras dijeron que no, para evitar inconvenientes con mi primero, yo le dije a mi cabo que yo sí no tenía problema", narró la soldado.

El video de las agresiones del sargento Peñaranda a la soldado

Luego, al salir del alojamiento, fue abordada por el suboficial Peñaranda, quien habría arremetido en su contra con insultos e incluso la habría agredido físicamente.

🚨DENUNCIA🚨

El 𝗦𝗮𝗿𝗴𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗣𝗲ñ𝗮𝗿𝗮𝗻𝗱𝗮 𝗝𝗶𝗺é𝗻𝗲𝘇 𝗢𝘀𝘄𝗮𝗹𝗱𝗼 insulta y agrede físicamente a una joven soldado. Ocurrió en el batallón en Villavicencio, Meta. @Ivan_Velasquez_ @COMANDANTE_EJC pic.twitter.com/4wykXEDugw — Iván Cuyabro (@Ivan_Cuyabro) December 3, 2023

"Después de la agresión, nos llevaron a la oficina del comando del batallón y él afirmó delante del comandante de batallón, con palabras soeces, que me había agredido física y verbalmente", enfatizó Tatiana Osorio, la dragoneante presuntamente golpeada.

Cabe destacar que el Ejército abrió espacios para que más de 5.000 mujeres puedan prestar el servicio militar voluntario en el año 2023. Esta iniciativa busca promover la inclusión y equidad de género dentro de las Fuerzas Militares, y se ha sumado al progreso que han logrado las mujeres en la institución castrense.