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Viviane Morales, exministra de Educación, vuelve al Gobierno: ¿Qué cargo tendrá?

El presidente Abelardo de la Espriella dio el anuncio de su retorno.

Viviane Morales, designada consejera comisionada de Paz.
Viviane Morales, designada consejera comisionada de Paz. Foto: Ministerio de Educación.

Nicolás Martínez Sánchez

octubre 23 de 2026
11:14 a. m.
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El presidente Abelardo de la Espriella designó a Viviane Morales como consejera comisionada de Paz.

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Después de ganar las elecciones presidenciales en la segunda vuelta del 21 de junio, De la Espriella fue dando a conocer a los ministros que iban a conformar su gabinete en el inicio de gobierno.

¿Por qué salió Morales de MinEducación?

El 7 de julio, un mes antes de la posesión, el presidente anunció a Viviane Morales como la nueva ministra de Educación. Aseguró que iba a ser la encargada de encabezar la “reconstrucción moral y académica de las aulas, dignificando la labor de los maestros y fortaleciendo una educación de calidad”.

Sin embargo, el 31 de agosto, Morales presentó su carta de renuncia por motivos personales. “Hace imposible cumplir con la dedicación que exige la responsabilidad confiada y me obliga a presentar renuncia irrevocable al cargo a partir del próximo 7 de septiembre”, expuso. Estuvo un mes en el cargo.

El presidente le agradeció y designó a Ilva Myriam Hoyos como nueva ministra de Educación: “Su talante, fortaleza, honradez y firme defensa de los valores la preceden. Estoy seguro de que será una gran ministra y de que servirá a Colombia con entrega, carácter y convicción”.

Designada consejera comisionada de Paz

El jueves 22 de octubre, el mandatario dio a conocer el retorno de Morales al gobierno, pero no a un ministerio, sino para ser la consejera comisionada de Paz. Su principal función será revisar y desmontar la que consideró es la “falsa paz” del Gobierno Petro.

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Adicionalmente, será la encargada de dirigir la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz: “Liderará una revisión exhaustiva de la implementación de los acuerdos, evaluará el cumplimiento de los compromisos, verificará la destinación de los recursos e identificará las fallas institucionales”.

Morales fue embajadora en Francia durante el Gobierno de Iván Duque y, quizás su cargo más recordado, fue la fiscal general de la Nación entre enero de 2011 y marzo de 2012.

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