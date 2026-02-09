Ilva Myriam Hoyos será la nueva ministra de Educación, tras renuncia de Viviane Morales

A través de su cuenta de X, el presidente Abelardo de la Espriella anunció la designación de Ilva Myriam Hoyos como nueva ministra de Educación, esto tras la sorpresiva renuncia presentada por Viviane Morales.

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Así fue la renuncia de Viviane Morales

De la Espriella compartió, además, la carta enviada por Morales en la que expone que su salida de la cartera se debería a una "situación familiar inesperada".

En dicha misiva, fechada del 31 de agosto, Morales expresó su tristeza por salir del gobierno, pero señaló que la coyuntura familiar que atraviesa exige "toda su presencia y atención de forma inmediata".

Esa circunstancia, señor presidente, hace imposible cumplir con la dedicación que exige la responsabilidad confiada y me obliga a presentar renuncia irrevocable al cargo de ministra de Educación a partir del próximo 7 de septiembre.

¿Quién es Ilva Myriam Hoyos?

La nueva ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, es abogada y doctora en Derecho de la Universidad de Navarra. Fue decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Sabana y tiene experiencia en el estudio de los derechos humanos.

Además, fue conjuez del Consejo de Estado y procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia y la Familia, durante la dirección de Alejandro Ordóñez en la Procuraduría.

Fue jefe de la Oficina Jurídica de Inravisión y asesora del Pontificio Consejo para la Familia, el CELAM y la Conferencia Episcopal de Colombia.