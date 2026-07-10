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CNE oficializó la pérdida de personería jurídica del partido Comunes, surgido tras el Acuerdo de Paz

El partido garantizó la representación política de los exintegrantes de la antigua guerrilla en el escenario democrático.

Foto: CNE

Noticias RCN

octubre 07 de 2026
04:34 p. m.
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El Consejo Nacional Electoral (CNE) oficializó la pérdida de la personería jurídica del partido Comunes, organización política creada tras la firma del Acuerdo de Paz con las extintas Farc y que permitió la participación política de excombatientes en el Congreso de la República.

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Fin de un reconocimiento político especial

La decisión pone fin al reconocimiento jurídico que había sido otorgado a la colectividad como parte de los compromisos establecidos en el Acuerdo de Paz, mediante los cuales se garantizó la representación política de los exintegrantes de la antigua guerrilla en el escenario democrático.

Comunes surgió como el partido político de los excombatientes que dejaron las armas tras la firma del acuerdo y contó durante varios años con una representación asegurada en el Legislativo, en cumplimiento de lo pactado entre el Estado colombiano y la entonces guerrilla.

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Resolución quedó en firme

Con la oficialización de la medida por parte del CNE, el partido pierde su calidad de organización política con personería jurídica, una figura que le otorgaba derechos como participar en elecciones con reconocimiento legal y acceder a mecanismos de financiación y representación política.

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La determinación marca el cierre de una etapa del proceso de reincorporación política derivado del Acuerdo de Paz y redefine el futuro de los excombatientes que hicieron tránsito a la actividad política a través de la colectividad Comunes.

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