Abuelita cumplió su sueño de conocer a Yeison Jiménez a días de su muerte

No cabe duda de que la muerte de Yeison Jiménez ha tocado millones de corazones ya que no solo sus más fieles fanáticos se encuentran lamentando su partida, sino que todo un país hoy exalta su música y su gran influencia al representar el género regional ante el mundo.

Por esto, dentro de estas sentidas historias se recuerda la de Amaida Londoño, una mujer de 86 años que logró cumplir su sueño de conocer al artista caldense en el marco de la más reciente Feria de Cali.

Abuelita de 86 años logró conocer a Yeison Jiménez

Como una de las más fieles fanáticas del intérprete de ‘Vete’, así se proclama Amaida Londoño, quien logró cumplir su sueño de conocer a Yeison Jiménez, el pasado 28 de diciembre, al viajar desde el municipio de Dagua hasta Cali. Su objetivo fue claro, poder asistir por primera vez a un concierto del que, de manera jocosa, denominó como su novio.

La mujer corrió con suerte ya que logró no solo conocer a su cantante, sino también poder tocar su mano, darle un beso y ser protagonista de una pequeña serenata que el cantante le ofreció a la mujer. No obstante, dicho recuerdo ha tomado un matiz destino ya que su primera vez en un concierto del artista se convirtió en el último.

“Todos me llaman, parece que se me iba a quedar quieto el corazón de la desesperación. Sentí demasiado la muerte y cómo cantaba. Yo nunca fui amante de la música popular, pero él sí me hizo meter a la música popular”, explicó la mujer entre lágrimas.

Incluso, el cantante posteó la fotografía de Amaida, en las historias de su Instagram, al asistir al concierto en compañía de su nieta. Dentro del texto, Jiménez expresó su gran emoción al conocer a la mujer en medio de su show.

Como Amaida y millones de colombianos, la muerte de Yeison Jiménez parece ser una pesadilla de la que todos los colombianos quisieran despertar, pues el artista logró ganarse el corazón de su fanaticada gracias a su carisma, autenticidad, talento y, sobre todo, su humildad.

Canción con la que Yeison Jiménez se despidió

Por otro lado, los internautas han hecho énfasis en la canción ‘Destino final’, colaboración con Luis Alfonso, en la que Jiménez revela detalles de cómo quería ser despedido por sus fanáticos al fallecer.

Por su puesto, la estremecedora letra ya ha causado gran impacto entre sus fanáticos, quienes llegaron a manifestar que el cantante logró presentir su muerte meses antes de la tragedia.