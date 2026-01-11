Marinilla rinde homenaje a Yeison Jiménez: el cantante iba rumbo al municipio cuando se desplomó su avioneta

El 2026 inició como un año lleno de compromisos para el artista de Manzanares, Yeison Jiménez. Tras su última presentación en el municipio de Málaga, Santander, tenía un compromiso en Marinilla, Antioquia, en donde estuvieron esperándolo hasta confirmada la noticia de su muerte.

Lejos de abandonar la Plaza Central, donde esperaban al cantante, decidieron quedarse para rendirle un sentido homenaje, en el que hubo lágrimas, mensajes de apoyo a la familia y música por todas partes.

Al enterarse sobre lo ocurrido en la vereda Romita, la presentación más esperada por los marinillos se convirtió en el primer concierto en honor al intérprete de éxitos, como “Mi Venganza”, “Por Qué la Envidia”, “Vuelve y Me Pasa”, “Ya No Mi Amor” y “El Mejor”.

Asistentes al concierto de Jiménez se quedaron en la plaza para despedirlo:

Algunos de los asistentes al concierto compartieron su dolor por la muerte de Jiménez en diálogo con Noticias RCN. Stiven Duque fue uno de ellos. Según dijo: “No veía la hora en la que viniera a mi pueblo para poder escucharlo en vivo, para sentirlo cerca de mí”.

Juana Victoria, quien también esperaba al cantante en la Plaza Central de Marinilla, dijo sentirse “muy consternada” y en negación: “Todavía no creo que él esté muerto, no puede ser, pero me encantaba su música y a eso vine, a verlo cantar”.

Con la plaza de Marinilla llena y los asistentes cantando algunos de sus éxitos al unísono, la Alcaldía decidió despedir al cantante con un homenaje del que participó Kevin Montoya, “eterno fanático” del Jiménez. “Es una noticia lamentable, para nosotros fue muy duro”, comentó.

Alcalde Marinilla y otros artistas destacaron la trayectoria del artista:

Aún impactado por la noticia, el alcalde de Marinilla, Julio César Gómez, destacó la trayectoria de Jiménez y sus ganas de salir adelante: “Su historia de vida, haber empezado en Corabastos, es lo que nos enamoró. Hizo la de muchos colombianos: empezar de abajo, cumplir sueños”.

Un mensaje que compartieron otros artistas que asistieron al concierto como Alci Acosta: “Cuando me dieron la noticia, me dieron ganas de llorar, pa’ qué. No éramos grandes amigos, pero era uno de los prospectos bonitos que tenía Colombia en la música popular”.