La canción con la que Yeison Jiménez le cantó a la muerte y quiso ser despedido por sus fans

Colombia entera se encuentra llorando y lamentando la muerte de Yeison Jiménez, quien falleció este 10 de enero en un accidente aéreo en el sector comprendido entre Paipa y Duitama.

Ante la impensable noticia, los más fieles seguidores del artista ya se han tomado las calles de diferentes ciudades del país con la música del caldense, quien dejó un amplio repertorio de éxitos que trascenderán más allá de la muerte.

Sin embargo, una de sus más recientes colaboraciones ya ha generado gran impacto en todos los colombianos. Jiménez decidió cantarle a la muerte, en compañía del artista Luis Alfonso, para poder ser recordado por siempre.

Yeison Jiménez le cantó a la muerte antes de fallecer

Como ha sido común en los corridos mexicanos y la música ranchera, Yeison tomó una importante determinación a la hora de cantarle a la muerte. Según las declaraciones por parte de uno de los compositores de la canción ‘Destino Final’, Jiménez manifestó su deseo por realizar una canción para que sus fanáticos lo despidieran el día de su muerte.

“El día que escribimos esta canción, Yeison nos dijo que quería una canción que la gente cantara cuando partiera de este mundo, y la verdad, eso sonaba como cuando a uno le cuentan una historia lejana, que pasará dentro de mucho tiempo como el típico: algún día”, explicó el compositor.

Ante la estremecedora petición, con la que la mayoría de artistas de la música popular finalmente logran ser despedidos a su manera, cientos de fanáticos han exaltado algunas de las estrofas en donde el caldense da a conocer sus últimos deseos a la hora de ir al sepulcro.

“Yo sé que algún día, el día en que me muera tendrá que llegar. Yo no quiero honores, ni llanto ni flores, quiero descansar”.

“Que el último beso sea el de mi madre. Que la virgencita me los acompañe. Que sean mis caballos los que a mí me lleven al destino final”.

Promesa de Yeison Jiménez a Dios

Por otro lado, las redes sociales han viralizado distintos clips en los que se han revivido algunas entrevistas que el cantante ofreció en meses pasados.

No obstante, algunas de las más estremecedoras corresponden al testimonio que ofrece al dar a conocer cuál fue su promesa a Dios y su mayor anhelo al cumplir 35 años.

“Yo pienso hacerle hasta los 35 si Dios me presta la vida y también sé que al final voy a terminar cantando música para Dios. También porque es una promesa… además que me gusta. Yo creo que en eso va a terminar”, explicó para el podcast de Laura Acuña.