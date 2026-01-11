Impactante: esta fue la promesa que Yeison Jiménez quiso cumplirle a Dios antes de morir

Colombia entera se encuentra llorando a Yeison Jiménez, quien se consolidó como uno de los artistas más importantes de la música regional en Colombia y Latinoamérica.

Ante su inesperada muerte, millones de internautas ya se han tomado las redes sociales para recordar al cantante con su música y las contundentes declaraciones que ofreció para distintas entrevistas y podcast en los que participó meses atrás.

¿Cuál era el anhelo de Yeison Jiménez al cumplir 35?

Yeison Jiménez logró hacer historia al cumplir uno de sus mayores anhelos, pues se convirtió en el primer artista del género popular en llenar el estadio El Campín el mismo día de su cumpleaños número 34.

Dicho evento marcó un hito nunca antes visto para el género, pues incluso varios de sus exponentes manifestaron que un evento de tal magnitud era impensable en el país.

Pese a la gran lluvia de éxitos que el cantante logró acumular, Yeison dio a conocer uno de sus mayores deseos para su vida personal, pues manifestó que quería tomarse un descanso de su carrera al cumplir 35 años, fecha que se cumpliría este 26 de julio del 2026.

Tras llevar “20 años trasnochando”, según sus declaraciones en una de sus presentaciones, Jiménez reveló que dedicó el 70% de su vida a su carrera, 20% a su familia y 10% al amplio número de empresas que sostenía.

“Yo pienso hacerle hasta los 35 si Dios me presta la vida y también sé que al final voy a terminar cantando música para Dios. También porque es una promesa… además que me gusta. Yo creo que en eso va a terminar”, explicó para el podcast de Laura Acuña.

Por supuesto, dichas palabras han sido recordadas con gran impacto entre sus más fieles fanáticos, quienes incluso llegaron a afirmar que el cantante logró tener un don al lograr presentir, años atrás, el que sería su destino.

Yeison Jiménez tuvo pesadillas con el accidente

Otro de los clips que se han viralizado en las horas más recientes corresponde al del cantante explicando los tres sueños que tuvo al verse en un accidente en su avioneta.

Pese a la constancia y reiteración de dichas pesadillas, el cantante asoció aquellas escabrosas imágenes con un accidente que, en años pasados, por poco acaba con su vida en la misma aeronave.

Aunque dicha eventualidad logró ser solventada, millones de artistas han revelado su gran consternación ante el nivel de detalles de aquellas pesadillas que, de manera inexplicable, lograron aproximarse al verdadero accidente en el que perdió la vida.