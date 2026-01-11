CANAL RCN
Colombia Video

Hablan los rescatistas que atendieron el siniestro en el que murió Yeison Jiménez: “La nostalgia es fuerte”

La investigación para esclarecer las causas del accidente podría tardar hasta 30 días, según confirmaron las autoridades.

Noticias RCN

enero 11 de 2026
02:00 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Al menos 24 personas se encontraban trabajando en el cultivo de cebollas en el que se desplomó la tarde del sábado (10 de enero) la avioneta de matrícula N325FA en la que viajaba el cantautor colombiano Yeison Jiménez y parte de su equipo.

Según dijeron los agricultores a Noticias RCN, aunque trataron de ayudar, el avión explotó al tocar tierra; lo que habría impedido que se acercaran a socorrer a los ocupantes, que murieron tras el impacto.

¿Fallas antes del despegue? Experto explica las alertas en la avioneta de Yeison Jiménez
RELACIONADO

¿Fallas antes del despegue? Experto explica las alertas en la avioneta de Yeison Jiménez

Al lugar llegaron unidades de la Policía Nacional, Defensa Civil, Bomberos y SEI de Paipa y Duitama, pero se encontraron con un panorama desolador, como explicó a este medio el rescatista Javier Tinjacá:

“Uno siempre llega con la esperanza de encontrar alguien con vida, con esa ilusión de salvar a alguien, pero al momento en el que le confirman a uno que no hay nada que hacer por los ocupantes, la nostalgia es bastante fuerte”.

Trabajador logró salvarse de milagro:

Minutos después al accidente, los organismos de rescate llegaron al lugar y trataron de apagar el incendio que sucedió tras la explosión, pero era demasiado tarde. Según Jefferson Cerón, director de la Defensa Civil de Duitama:

“El protocolo dicta que lo primero que se hace es buscar vida. Lastimosamente, no se encontró ningún signo que nos dijera que podíamos ayudar a estas personas. Ya estaban completamente calcinados el impacto fue tan fuerte que el incendio se extendió en cuestión de segundos”.

Corabastos despide con dolor a Yeison Jiménez, “un hijo del mercado”
RELACIONADO

Corabastos despide con dolor a Yeison Jiménez, “un hijo del mercado”

En la vereda Romita, a un lado de la carretera que de Paipa conduce a Duitama, se mantiene un ambiente de luto que entristece a los seguidores del artista. Sin embargo, hay historias de esperanza, como la del trabajador Camilo Zorro, que logró salir ileso, a pesar de encontrarse en la zona en la que ocurrió el accidente:

“Me salvé gracias a Dios. Me salvé de milagro porque me dirigía hacia el mismo lugar en el que cayó la avioneta”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Yeison Jiménez

¿Fallas antes del despegue? Experto explica las alertas en la avioneta de Yeison Jiménez

Yeison Jiménez

“Teníamos diferencias”: Luis Alberto Posada revela por qué se disgustó con Yeison Jiménez antes de su muerte

Artistas

"No resisto": desgarrador mensaje de Juliana Calderón tras la muerte de su novio en el accidente junto a Yeison Jiménez

Otras Noticias

Luis Díaz

Luis Díaz sigue imparable: vea el GOLAZO de cabeza ante el Wolsburgo por Bundesliga

Luis Díaz comenzó el 2026 con pie derecho. El colombiano regresó de vacaciones con gol ante el Wolsburgo por Bundesliga.

Cuba

Trump reposteó mensaje que sugiere a Marco Rubio como “presidente de Cuba”

El gesto del mandatario estadounidense fue interpretado como una nueva provocación hacia La Habana.

Artistas

ATENCIÓN: Sebastián Ayala, el también cantante de música popular, sufrió un aparatoso accidente de tránsito

Inflación

Así puede calcular lo que le subirán de arriendo en 2026 por el aumento del IPC

Cuidado personal

Muelas del juicio retenidas: ¿cómo identificarlas y cuál es la mejor alternativa?