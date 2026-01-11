Hablan los rescatistas que atendieron el siniestro en el que murió Yeison Jiménez: “La nostalgia es fuerte”

Al menos 24 personas se encontraban trabajando en el cultivo de cebollas en el que se desplomó la tarde del sábado (10 de enero) la avioneta de matrícula N325FA en la que viajaba el cantautor colombiano Yeison Jiménez y parte de su equipo.

Según dijeron los agricultores a Noticias RCN, aunque trataron de ayudar, el avión explotó al tocar tierra; lo que habría impedido que se acercaran a socorrer a los ocupantes, que murieron tras el impacto.

Al lugar llegaron unidades de la Policía Nacional, Defensa Civil, Bomberos y SEI de Paipa y Duitama, pero se encontraron con un panorama desolador, como explicó a este medio el rescatista Javier Tinjacá:

“Uno siempre llega con la esperanza de encontrar alguien con vida, con esa ilusión de salvar a alguien, pero al momento en el que le confirman a uno que no hay nada que hacer por los ocupantes, la nostalgia es bastante fuerte”.

Trabajador logró salvarse de milagro:

Minutos después al accidente, los organismos de rescate llegaron al lugar y trataron de apagar el incendio que sucedió tras la explosión, pero era demasiado tarde. Según Jefferson Cerón, director de la Defensa Civil de Duitama:

“El protocolo dicta que lo primero que se hace es buscar vida. Lastimosamente, no se encontró ningún signo que nos dijera que podíamos ayudar a estas personas. Ya estaban completamente calcinados el impacto fue tan fuerte que el incendio se extendió en cuestión de segundos”.

En la vereda Romita, a un lado de la carretera que de Paipa conduce a Duitama, se mantiene un ambiente de luto que entristece a los seguidores del artista. Sin embargo, hay historias de esperanza, como la del trabajador Camilo Zorro, que logró salir ileso, a pesar de encontrarse en la zona en la que ocurrió el accidente:

“Me salvé gracias a Dios. Me salvé de milagro porque me dirigía hacia el mismo lugar en el que cayó la avioneta”.