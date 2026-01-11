CANAL RCN
Colombia

“Teníamos diferencias”: Luis Alberto Posada revela por qué se disgustó con Yeison Jiménez antes de su muerte

El cantante envió un contundente mensaje en redes tras confirmarse la muerte de su colega.

Foto: AFP y captura pantalla
Foto: AFP y captura pantalla

Noticias RCN

enero 11 de 2026
12:58 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El país entero sigue consternado ante el accidente que le quitó la vida a Yeison Jiménez, quien se encontraba junto a algunos integrantes de su equipo de trabajo cuando la avioneta cayó en el sector comprendido entre Paipa y Duitama.

Ante el estremecedor hecho, cientos de artistas se tomaron sus redes sociales para recordar al cantante, quien no sólo se consolidó como uno de los cantantes más representativos de la música popular en Colombia, sino también en Latinoamérica.

No obstante, las más recientes declaraciones de Luis Alberto Posada ya han generado gran conmoción, pues el artista reveló que sostuvo contundentes diferencias legales con Jiménez, meses antes de su muerte.

Sentida reacción de Juan Pablo Raba, a quien Yeison Jiménez le reveló que soñó con su muerte en un accidente aéreo
RELACIONADO

Sentida reacción de Juan Pablo Raba, a quien Yeison Jiménez le reveló que soñó con su muerte en un accidente aéreo

Luis Alberto Posada despide a Yeison Jiménez

Las redes sociales se encuentran inundadas de videos recordando a Yeison Jiménez por lo que algunos de estos exaltan las reacciones de todos los exponentes de la música popular, quienes compartieron con el caldense. Sin embargo, las declaraciones por parte de Luis Alberto Posada ya han generado amplios debates en redes ya que el cantante reveló que sostuvo contundentes diferencias con él.

“Quién se va a reír de un dolor de estos…teníamos nuestras diferencias legales, pero no para desear la muerte de un ser humano. No lo quería para él ni para nadie. A pesar de que tuvimos las diferencias, dentro de mí lo quería y lo quiero. Es bastante fuerte, era un colega que en el fondo yo lo amaba y lo amo”, señaló Posada.

Así mismo, hizo extensivo un mensaje de condolencias hacia su familia al solidarizarse con el dolor que sostienen en este momento.

“Mis condolencias sinceras a su familia, a sus seguidores y a su equipo de trabajo”, finalizó.

Nuevo giro en el caso Yeison Jiménez: Aerocivil confirma que la avioneta sí despegó
RELACIONADO

Nuevo giro en el caso Yeison Jiménez: Aerocivil confirma que la avioneta sí despegó

Artistas colombianos despiden a Yeison Jiménez

La pasada noche del 10 de enero estuvo repleta, de manera paradójica, de conciertos en distintas partes del país por lo que un gran número de artistas tuvieron la oportunidad, entre lágrimas y dolor, de dedicar dichos shows al artista de 34 años.

Este fue el caso del Charrito Negro, Jhonny Rivera, Carlos Vives, Silvestre Dangond, Luis Alfonso, entre otros. Así mismo, otros cantantes de otros géneros también recordaron con gran nostalgia al cantante, tales como Karol G, Ryan Castro, J Balvin, Sebastián Yatra, entre otros.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

"No resisto": desgarrador mensaje de Juliana Calderón tras la muerte de su novio en el accidente junto a Yeison Jiménez

Yeison Jiménez

Nuevo giro en el caso Yeison Jiménez: Aerocivil confirma que la avioneta sí despegó

Salud mental

Un país entre el ruido y la esperanza: Mónica Fonseca y Juan Pablo Raba hablan sin filtros

Otras Noticias

Luis Díaz

Luis Díaz sigue imparable: vea el GOLAZO de cabeza ante el Wolsburgo por Bundesliga

Luis Díaz comenzó el 2026 con pie derecho. El colombiano regresó de vacaciones con gol ante el Wolsburgo por Bundesliga.

Cuba

Trump reposteó mensaje que sugiere a Marco Rubio como “presidente de Cuba”

El gesto del mandatario estadounidense fue interpretado como una nueva provocación hacia La Habana.

Artistas

ATENCIÓN: Sebastián Ayala, el también cantante de música popular, sufrió un aparatoso accidente de tránsito

Inflación

Así puede calcular lo que le subirán de arriendo en 2026 por el aumento del IPC

Cuidado personal

Muelas del juicio retenidas: ¿cómo identificarlas y cuál es la mejor alternativa?