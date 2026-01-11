“Teníamos diferencias”: Luis Alberto Posada revela por qué se disgustó con Yeison Jiménez antes de su muerte

El país entero sigue consternado ante el accidente que le quitó la vida a Yeison Jiménez, quien se encontraba junto a algunos integrantes de su equipo de trabajo cuando la avioneta cayó en el sector comprendido entre Paipa y Duitama.

Ante el estremecedor hecho, cientos de artistas se tomaron sus redes sociales para recordar al cantante, quien no sólo se consolidó como uno de los cantantes más representativos de la música popular en Colombia, sino también en Latinoamérica.

No obstante, las más recientes declaraciones de Luis Alberto Posada ya han generado gran conmoción, pues el artista reveló que sostuvo contundentes diferencias legales con Jiménez, meses antes de su muerte.

Luis Alberto Posada despide a Yeison Jiménez

Las redes sociales se encuentran inundadas de videos recordando a Yeison Jiménez por lo que algunos de estos exaltan las reacciones de todos los exponentes de la música popular, quienes compartieron con el caldense. Sin embargo, las declaraciones por parte de Luis Alberto Posada ya han generado amplios debates en redes ya que el cantante reveló que sostuvo contundentes diferencias con él.

“Quién se va a reír de un dolor de estos…teníamos nuestras diferencias legales, pero no para desear la muerte de un ser humano. No lo quería para él ni para nadie. A pesar de que tuvimos las diferencias, dentro de mí lo quería y lo quiero. Es bastante fuerte, era un colega que en el fondo yo lo amaba y lo amo”, señaló Posada.

Así mismo, hizo extensivo un mensaje de condolencias hacia su familia al solidarizarse con el dolor que sostienen en este momento.

“Mis condolencias sinceras a su familia, a sus seguidores y a su equipo de trabajo”, finalizó.

Artistas colombianos despiden a Yeison Jiménez

La pasada noche del 10 de enero estuvo repleta, de manera paradójica, de conciertos en distintas partes del país por lo que un gran número de artistas tuvieron la oportunidad, entre lágrimas y dolor, de dedicar dichos shows al artista de 34 años.

Este fue el caso del Charrito Negro, Jhonny Rivera, Carlos Vives, Silvestre Dangond, Luis Alfonso, entre otros. Así mismo, otros cantantes de otros géneros también recordaron con gran nostalgia al cantante, tales como Karol G, Ryan Castro, J Balvin, Sebastián Yatra, entre otros.