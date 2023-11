"Le deben estar haciendo el pasillo": lo que habría detrás de la baja de James en Sao Paulo

En Sao Paulo respiran profundo luego de la agónica victoria 1-0 sobre Bahía de este miércoles y que les aseguró la permanencia en el Brasileirao, luego de las pequeñas amenazas de descenso. Sin embargo, esos tres puntos le permitieron al equipo treparse al noveno lugar de la tabla.

Pero las preocupaciones del 'tricolor paulista' siguen, y en este momento, una de ellas tiene nombre y apellido: James Rodríguez. El colombiano fue baja el miércoles por una ligero estiramiento en la pantorrilla derecha después del partido del fin de semana contra Cuiabá y podría estar fuera de las canchas por el resto del año, pues la temporada en Brasil termina el próximo miércoles.

La lesión no fue de lo único que se ha hablado durante la semana en Brasil respecto a James. El volante ha sido señalado por la hinchada y por la prensa por la diferencia en el nivel que ha mostrado en la Selección Colombia comparado con el que ha mostrado recientemente en Sao Paulo. Después de dos grandes encuentros en la última fecha de eliminatorias, el cucuteño fue titular en su club el pasado domingo, pero no tuvo un desempeño destacado.

En rueda de prensa, el entrenador Dorival Júnior argumentó que la diferencia de estilos de juego y de calidad de jugadores interviene en esa diferencia en el nivel de Rodríguez, pero sobre todo, lo que ha repercutido en eso ha sido lo poco que ha podido jugar debido a las continuas lesiones leves este semestre.

En Sao Paulo no agradarían las lesiones de James Rodríguez

Eso, para Carlos Antonio Vélez, es señal de que en Sao Paulo no hay felicidad total con James Rodríguez. Las lesiones en el colombiano no son un problema de la actualidad, sino que lo han afectado en los demás equipos en los que ha estado.

"Basta con leer en Marca, donde hay un análisis al respecto y dice: 'otra lesión de James Rodríguez en São Paulo y ya hay molestia por sus bajas. ¿Cuánto ha jugado? Justo en el tramo final de la campaña, cuando ya está poniendo los ojos en el papel del colombiano, vuelve a ser noticia por una nueva ausencia'", dijo el comentarista del Canal RCN en su programa para la cadena radial Antena 2.

"El martes anunciaron que no estaba en condiciones porque tenía un dolor en la pantorrilla derecha, pero aprovechan para decir que ha jugado poco... Las declaraciones del técnico son bastante dudosas. Dice que la selección se acomoda a él y por eso aquí le va bien. La conclusión para interpretar sus palabras es que allá no está adaptado y no funciona tan bien como aquí", completó.

Sao Paulo le estaría "haciendo el pasillo de salida" a James

James ha jugado 14 partidos de 22 posibles desde su llegada a Sao Paulo. Su ausencia en ocho encuentros ha sido por reacondicionamiento físico y por lesiones, pero eso, según Vélez, no tendría para nada contento al entrenador. Por eso, aseguró que las señales que está dando serían las de mostrarle "el pasillo de salida" del equipo.

"Cuando un técnico empieza a exponer esto públicamente, es porque no está muy satisfecho. Y en los medios de comunicación son desmentidas. Lo otro es que desde los medios de comunicación llueven críticas", aseguró.

"No sé hasta cuándo tiene contrato, pero escuchando al técnico y lo que dice la prensa, no le están reconociendo los buenos partidos que ha tenido. De pronto, hasta con continuidad, podría mejorar su producción. Más bien, están cargando tintas, y eso significa que le deben estar haciendo el pasillo de salida. Con todo esto, es fácil intuir que São Paulo no está conforme", apuntó.