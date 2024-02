“Estoy muy dolido, no es fácil que te griten tantas cosas”: Alberto Gamero

Millonarios vive un momento bastante complicado y en la noche de este miércoles recibió su tercera derrota al hilo, la segunda en el Nemesio Camacho el Campín, por lo que la afición albiazul empieza a desesperarse ante la mala posición del equipo en la tabla y la poca efectividad que están teniendo sus jugadores.

Los ‘embajadores’ cayeron frente a Once Caldas en condición de local y esta derrota se suma a las que ya se habían vivido frente a Águilas Doradas y Patriotas, tres juegos que además de las pérdidas, no se logró marcar.

Alberto Gamero en rueda de prensa

El grupo está muy dolido y así lo dejó ver Alberto Gamero en rueda de prensa, donde se refirió a la poca efectividad que están teniendo sus jugadores, pero está convencido que saldrán de ese bache en el que se encuentran.

“En nosotros hay mucha tristeza, no habíamos sufrido un bache de estos. Hay que ser fuertes en estos momentos y lo único que siempre he dicho es que hay un problema grande y es que no la metemos. Los partidos se ganan con goles”, comenzó diciendo el entrenador samario.

Gamero está convencido que con trabajo sus jugadores recuperarán el nivel que venían teniendo meses antes. “Reproches no voy a tener. Tengo que tranquilizar a los jugadores porque hoy hicimos todo por lo menos para empatar el partido. A recibir todas las críticas que haya y hacernos fuertes para revertir este momento”.

“Me van a tildar de loco, hasta de pronto de bruto, la situación es que nosotros no metemos un gol y nosotros las estamos creando”.

Gamero, dolido por la tensión de la hinchada

Los hinchas de Millonarios ya empiezan a preocuparse por el nivel que muestra el equipo y la cantidad de puntos que han perdido en condición de local, cuando El Campín era fortín de este elenco.

“Una de las formas para subirles la autoestima es mostrándoles lo que hacemos por momentos. Ellos mismos se dan cuenta de lo que no convierten. Yo me achanto mucho cuando veo que el equipo no tiene reacción, pero si nos damos cuenta las estructuras que montamos son para siempre ir a buscar el partido porque creamos las opciones de gol”.

Gamero se mostró muy dolido por el resultado y aseguró que trabajarán duro para hacer felices a sus hinchas.

“Por el hecho de haber perdido tres partidos y por no haber hecho gol, yo no voy a cambiar mi forma de jugar, porque yo siento que grupo se siente bien así”.

“Para mí no es fácil que yo hoy salga de El Campín y me griten tantas cosas. Hoy es un momento duro porque si algo he tenido yo en este Millonarios es que quiero que mi equipo respete a la afición. Hoy salí muy dolido, pero yo sé que esto lo vamos a revertir”, sentenció.