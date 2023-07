Alberto Gamero habló de su continuidad en Millonarios: “Mi renovación no tiene que ver con jugadores”

La situación de Millonarios comienza a preocupar a todos los aficionados del equipo embajador, teniendo en cuenta las diferentes noticias que se han dado a conocer en las últimas horas. Las principales son la posible salida de Juan Pablo Vargas de Millonarios y la renovación de Alberto Gamero con el club, la cual no ha llegado a un feliz término.

Precisamente, sobre su renovación, Alberto Gamero habló con NoticiasRCN.com sobre los detalles que falta para que su vínculo con el club continúe, esclareciendo los rumores que han nacido sobre el inconformismo del cuerpo técnico por la salida y la no llegada de jugadores al equipo profesional.

“Yo le digo a la hinchada que la renovación mía no tiene que ver con jugadores. Yo estoy contento con lo que tengo, estoy feliz acá. Por eso a veces no hablo porque se malinterpretan las cosas. Mi renovación no tiene nada que ver con jugadores, acá estoy feliz con lo que tengo. Pasa que en el momento que estamos (viajando, jugando), no me he querido sentar y desligarme de otras cosas”, aseguró Alberto Gamero.

Además, entregó un parte de tranquilidad sobre su continuidad en Millonarios, afirmando que faltan algunos detalles para poder llegar a un acuerdo, pero él espera que no se vayan a presentar muchos inconvenientes para seguir ligado al equipo bogotano.

“La renovación está tranquila, hay muchas cosas habladas, pero no quiero que malinterpreten lo de los jugadores porque estoy feliz con este plantel. Si llegan (refuerzos), bien; si no, también”, aseguró Alberto Gamero.

Alberto Gamero se pronunció sobre el Juan Pablo Vargas

Por su parte, el entrenador de Millonarios se refirió a la situación de Juan Pablo Vargas, defensa central que tiene la posibilidad de salir del equipo de Bogotá con rumbo a Santos de Brasil, a pesar de su lesión.

Vargas estuvo hoy (viernes) en el entrenamiento de nosotros con su terapia. Lo que sí me comentaron es que hay una posibilidad de que se vaya. Vargas suma 5-6 años en Colombia y quiere una oportunidad por fuera, pero a día de hoy está con nosotros, aunque la posibilidad existe… Su lesión es de grado 3, tiene tres semanas de recuperación y ya lleva una”.