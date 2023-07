Alberto Gamero se pronunció tras la posible salida de Juan Pablo Vargas: “No me han dicho nada”

Luego de su importante victoria frente al Crystal Palace en Chicago, Estados Unidos, Millonarios arribó a la ciudad de Bogotá para preparar lo que será el compromiso frente Alianza Petrolera el próximo sábado, donde el equipo capitalino buscará obtener sus primeros tres puntos en la liga nacional.

A su llegada a la capital de la república, Alberto Gamero, entrenador de Millonarios, habló con NoticiasRCN.com sobre los rumores presentando de la posible salida de Juan Pablo Vargas y el regreso de Daniel Ruiz, afirmando que hasta el momento la junta directiva no le ha comunicado nada sobre las transferencias.

“Directamente, no me han comunicado nada, simplemente he escuchado, pero no tengo confirmación exacta todavía (…) Sí, él todavía está conmigo (Vargas), a mí no me han dicho nada. Él está en su recuperación y esperamos que se recupere”, aseguró el entrenador ‘samario’ sobre la situación del costarricense.

De igual forma, Alberto Gamero habló sobre el posible regreso de Daniel Ruiz a Millonarios, el cual sería incluido en la negociación de central costarricense, asegurando que hasta el momento la directiva no ha comunicado nada sobre la posible negociación.

“Lo mismo, estábamos allá, a pesar de que estaba el doctor Gustavo Serpa con nosotros allá, no tuvimos ninguna comunicación de eso y esperar que ellos me lo digan”, agregó Alberto Gamero en conversaciones con NoticiasRCN.com.

Recuperación de los jugadores de Millonarios

Por otro lado, el estratega del equipo capitalino se refirió a los jugadores que no estuvieron presentes en el compromiso frente al equipo inglés, dando así un parte de tranquilidad a todos los aficionados, teniendo en cuenta que la mayoría de los lesionados ya se encuentran en la parte final de su recuperación.

“Vega tuvo una calamidad familiar, de una tía y por eso no viajó. Llinás y Bertel ya están entrando en la etapa de recuperación, el mismo Juan Pablo Vargas. A pesar de que estamos jugando estos partidos, gracias a Dios no hemos tenido tantos lesionados”, finalizó el entrenador de Millonarios.

