Alberto Gamero no pierde la ilusión del bicampeonato con Millonarios: "Quedan dos finales"

El jueves pasado, Millonarios perdió 2-1 contra Independiente Medellín en la cuarta fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2023-II. Los dirigidos por Alberto Gamero cedieron el liderato del Grupo B y ya no dependen de sí mismos para llegar a la gran final del clausura. El entrenador samario lamentó la producción de su equipo en el primer tiempo; sin embargo, celebró lo hecho en el complemento. El ex DT de Tolima y Junior sabe que faltan dos partidos, por lo cual no debe perder el foco para seguir soñando con el bicampeonato.

Los 'azules', quienes sufrieron las 'bajas' de David Macalister Silva y Andrés Llinás, tuvieron una primera parte para el olvido en el Estadio Metropolitano de Ditaires. Elvis Perlaza y Stiven Vega cometieron penaltis infantiles, los cuales fueron aprovechados por Edwuin Cetré. Además, se dedicaron a pelear con el árbitro Luis Matorel, quien no se cansó de mostrarle tarjetas amarillas al cuadro 'embajador'.

Millonarios mejoró en los segundos 45 minutos, con el ingreso de Jorge Arias, Juan Carlos Pereira, Daniel Giraldo y Beckham David Castro. El volante cartagenero, con pasado en Unión Magdalena, puso en carrera a la visita con una conversión desde los 'doce pasos'. Los capitalinos tuvieron muchas chances para lograr la igualdad en Itagüí, pero Fernando Uribe y Óscar Vanegas no estuvieron finos en la definición.

Alberto Gamero analizó los dos partidos contra el DIM

"Fueron dos tiempos diferentes, me parece que el primero entramos a la disputa, a las peleas cuando este equipo no es eso. Me sacan siete amarillas. Entramos a los roces cuando era un partido muy intenso y ellos aprovecharon las equivocaciones de nosotros en los penaltis y ellos se fueron adelante en el marcador" empezó diciendo 'Tito' en la rueda de prensa.

Millonarios se llenó de amarillas y Alberto Gamero 'tomó cartas en el asunto'

"Después yo con cabeza fría les dije que quedar con diez o nueve hombres de visitante con un equipo como este no podíamos y tomé determinaciones. Les dije me excusan los jugadores que saldrán pero seguramente íbamos a quedar con uno menos. Ya en el segundo tiempo lo manejamos bastante bien, lo controlamos, la idea esto no iba a terminar aquí, quedan dos finales", agregó el estratega 'azul'.

¿Qué le pasó a Andrés Llinás?: Alberto Gamero respondió

"Lo de Andrés Llinás fue que en un entrenamiento tuvo un tropezón y tiene una molestia en el tendón, hoy en la mañana en su terapia pensamos que iba a evolucionar bien y no lo hizo, tiene dolor. Precisamente hoy por la tarde se le hizo una resonancia y vamos a ver qué leyó el doctor, pero fue una lesión", concluyó.

Le puede interesar: Nacional le ganó a América con un hombre menos y sigue soñando con la final