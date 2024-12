¿Alberto Gamero renunció?: se reveló información sobre el futuro del DT en Millonarios

Mucho se ha hablado en los últimos días sobre el futuro de Alberto Gamero. Luego del decepcionante 2024, un abultado sector de la hinchada 'albiazul' pidió la salida del estratega samario. Sin embargo, su continuidad en la institución capitalina parece asegurada a pesar de los rumores que surgieron sobre una supuesta carta de renuncia.

Gamero conquistó la Superliga 2024 luego de remontarle la serie a Junior de Barranquilla y el futuro era prometedor, teniendo en cuenta que Millonarios disputaría la fase de grupos de la Copa Libertadores por primera vez desde 2018. Pues bien, el 'embajador' fue último en su grupo de la 'gloria eterna' y perdió el 'mano a mano' contra Atlético Bucaramanga por el cupo a la final del Apertura.

RELACIONADO Este es el emocionante mensaje de cumpleaños que le dedicó Radamel Falcao a David Mackalister Silva

Los 'leopardos' los eliminaron en los octavos de final de la Copa BetPlay por la vía de los penaltis (2-4) luego de empatar 1-1 en el marcador global. Millonarios tenía todo para ganar el Grupo A de los cuadrangulares semifinales; sin embargo, le fue imposible ganar en Pasto y el cupo lo reclamó Atlético Nacional. El proyecto de 'Tito' quedó tambaleando después de esta decepción.

¿Qué se sabe del futuro de Alberto Gamero en Millonarios?

"Pude averiguar con una persona que no me falla, y me dice que acaba de hablar con el presidente. Según él, no ha renunciado y, que se sepa, no va a renunciar", empezó diciendo Guillermo Arango en 'En la jugada RCN'. Eso sí, aclaró que "si se va Gamero, van en búsqueda de un extranjero".

"Después de lo de Sincelejo, hubo una situación —no voy a ser puntual— que molestó mucho al profe, y él puso su carta de renuncia sobre la mesa. Lo que pasa es que los directivos no dejaron que se fuera", reveló el periodista mencionado anteriormente.

Los números de Alberto Gamero en Millonarios