Gamero no pierde la fe: "Tenemos la clasificación en Bogotá, dependemos de nosotros mismos"

Millonarios afrontaba la jornada de miércoles con la ilusión de que se le dieran los resultados para quedar con la oportunidad de clasificar a la gran final de la Liga BetPlay en el partido del próximo domingo contra Junior de Barranquilla en el estadio El Campín.

Para eso, los 'embajadores' debían vencer a Deportivo Pereira y que en el primer turno, el 'tiburón' hiciera lo mismo con Independiente Santa Fe, cosa que se estaba dando, pero que cambió en los minutos finales de partido.

La verdad es que la fecha fue una debacle para Millonarios. De quedar a un paso de la final, pasó a complicarse solito tras perder con el cuadro 'matecaña' en un compromiso en el que dejó una imagen bastante pobre en cuanto al juego con rendimientos individuales bajos en sus principales figuras, como Larry Vásquez y Andrés Llinás.

En contexto: Millonarios perdió en Pereira y Santa Fe recuperó el liderato del Grupo A

Gamero y su autocrítica tras la derrota

Este golpe dejó 'grogui' a Alberto Gamero, que en rueda de prensa reconoció los errores que tuvo el equipo en defensa y la poca capacidad de reacción para anteponerse a esta adversidad de que le remontaran el marcador.

"Vinimos a proponer, a buscarlo. En el primer tiempo nos sorprenden con dos goles, de errores nuestros. El primero fue un mal rechazo y en el segundo nos agarraron abiertos. Antes del segundo gol tuvimos opciones para aumentar el marcador", dijo el DT.



"El segundo tiempo lo buscamos, elaboramos por todos los medios y no lo hicimos. Pereira se defendió bien. Nos hicieron el contragolpe, iba a pasar. Al ir al ataque dejamos espacios. Nos faltó ese gol y hay que valorar lo del Pereira, con los carrileros y mediocentros. La pelota quieta de ellos es peligrosa. Hicieron bien las cosas, nos quedan dos partidos en Bogotá donde tenemos la clasificación", añadió.

Sobre los errores tácticos, Gamero puntualizó que: "No hubo tanta generación. Cuando rechazamos mal, estábamos abiertos. El segundo gol fue un inicio de juego de ellos, no tapamos pasillos centrales y no dieron tiempo de cerrar espacios. Se vio que Fory y Zuluaga iban a quedar mano a mano con los laterales".

Carrera abierta en el grupo A

La derrota dejó a Millonarios en la segunda posición de la tabla del grupo A con siete puntos, uno menos que Santa Fe y uno más que Pereira, por lo que la pelea por un cupo en la final está totalmente abierta.

"Este cuadrangular se apretó con la victoria del Pereira, tienen opciones y todos las tenemos. Hay dos juegos en Bogotá, tenemos la clasificación allá. Debemos mejorar y seguir mejorando en definición, tuvimos para empatar y no lo conseguimos. La presión que nos hicieron fue buena y no tuvimos inicio de juego, perdiendo los rebotes", declaró.

Millonarios depende de sí mismo

Por último, Alberto Gamero le restó el drama a la derrota y rescató que Millonarios depende de sí mismo en las dos fechas que quedan para clasificar a la final y que deben mejorar su capacidad de reacción ante planteos tácticos de rivales que pone contra las cuerdas a sus dirigidos.



"Hay equipos que no nos presionan y eso facilita el trabajo para nosotros. Se hicieron cosas buenas, dependemos de nosotros mismos, de nadie más", concluyó el entrenador.