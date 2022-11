Cali y los primeros que se van: oficializó la salida de cuatro futbolistas

El Deportivo Cali vive una complicada situación a nivel financiero y también futbolístico. Por esa razón, de cara a preparar la temporada 2023. El conjunto caleño emitió un comunicado este jueves.

“La Asociación Deportivo Cali, su Comité Ejecutivo y su presidente Doctor Luis Fernando Mena Saldarriaga, informa a asociados, medios de comunicación, periodistas, hinchas y opinión pública en general”

Por medio de este comunicado, el Deportivo Cali anunció oficialmente la salida de cuatro futbolistas de la institución ‘Azucarera’.

“De común acuerdo con los jugadores de nuestro equipo profesional, Guillermo Burdisso, Christian Mafla, Carlos Robles y Agustín Vuletich, hemos dado por terminada su vinculación contractual con nuestra institución”

Afirmando que la salida de los cuatro futbolistas se dio “de común acuerdo”, Deportivo Cali agradeció a los jugadores.

“Agradecemos su esfuerzo, profesionalismo y dedicación, a la causa verdiblanca y les deseamos los mayores éxitos en su vida personal y profesional”

📃 [Comunicado oficial] Acuerdo con los jugadores Guillermo Burdisso, Christian Mafla, Carlos Robles y Agustín Vuletich, para finalizar su vinculación con Deportivo Cali. pic.twitter.com/iRNcB8cDko — Deportivo Cali (@AsoDeporCali) November 23, 2022

Presidente del Cali sobre las deudas a los futbolistas

Negando algún tipo de paro, el presidente del Cali, Luis Fernando Mena, fue honesto en admitir que a los jugadores “se les debe mucha plata”.

“No hay paro, hay una situación, a los jugadores lo legal que se les debe, que es prestacional, estamos a 1 mes y 15 días, pero siempre he dicho que se les debe un mundo de plata premios y de todo. Lo digo al aire y no lo niego. Siempre lo voy a sostener. Esos premios se les deben y lo que se ha pagado es porque lo he logrado en parte, pero se les debe mucha plata y jamás lo he negado. No he dicho lo contrario”