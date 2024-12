Alberto Gamero, tras la eliminación de Millonarios: "Fuimos invictos, pero no alcanzó"

El domingo pasado, Millonarios visitó a Deportivo Pasto para disputar un duelo correspondiente a la sexta fecha del Grupo A de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2024-II. Los 'embajadores' quedaron eliminados del Clausura luego de igualar 0-0 con el cuadro 'volcánico', pues Atlético Nacional volvió a golear a Independiente Santa Fe y ganó la zona. Alberto Gamero analizó el decepcionante desenlace para el 'albiazul'.

El conjunto capitalino intentó triunfar en el Estadio Departamental Libertad de todas las maneras posibles; sin embargo, no estuvo preciso en la definición y Diego Alejandro Martínez se reportó con buenas atajadas. Radamel Falcao García y Leonardo Castro tuvieron oportunidades inmejorables para abrir el marcador, pero no fue su noche.

Gamero usó todas sus herramientas y, en un momento dado, jugó con siete atacantes. Pasto aguantó la embestida de la visita y Nacional celebró en El Campín cuando sonó el pitazo final de José Ortiz. El 'azul' no tuvo su mejor año, pues, a pesar del título de Superliga, no logró el objetivo en ninguna de las ligas y decepcionó en la Copa Libertadores.

¿Qué dijo Alberto Gamero tras la eliminación de Millonarios?

"No metimos el gol, no lo hicimos, ese es el factor principal, por lo que no se consiguió el objetivo que teníamos. Ahora, en cuanto al funcionamiento, el equipo me gustó, ya que atacamos de todas las formas, variantes y estructuras. Se buscó ese resultado. Pero, de seguro, seguíamos jugando y no iba a entrar. Esto es de cabeza fría, tranquilidad y mirar qué viene", empezó diciendo el estratega samario.

"Es increíble, pero cierto. Fuimos invictos, pero no alcanzó. Ahora, el equipo nunca se cayó, ya que terminamos corriendo más que el rival, buscando el gol, luchando, dándolo todo. Contra Santa Fe, buscamos la victoria y no se logró. No puedo decirle al grupo que se vino abajo, solo que no la metimos y ya está. Ellos están tristes como yo. Les agradezco a todos", concluyó.

