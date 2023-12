Gamero le subió el ánimo a los jugadores tras la derrota contra América: “No todo es malo”

El 2023 ya finalizó para Millonarios. Luego de su derrota por la mínima diferencia contra el América de Cali, Alberto Gamero, entrenador del equipo bogotano, dio un balance de lo que fue el 2023 para el conjunto bogotano, donde logró levantar la estrella de mitad de año, pelear la final de la Copa y pelear un cupo a la final de los cuadrangulares del segundo semestre.

En primera instancia, Alberto Gamero habló de lo que fue el juego contra el América de Cali, dejando claro el partido estuvo abierto para ambos equipos, pero que lastimosamente, el equipo caleño logró anotar un gol y con eso le basto para llevarse sus primeros tres puntos en el cuadrangular.

Alberto Gamero y el balance del 2023 para Millonarios

“El partido a mi modo de ver fue de ida y vuelta, nosotros vinimos a buscar un resultado, América de Cali por momentos nos cogió el balón y también nos atacó, pero también se lo quitamos y lo atacamos, esto es fútbol y ellos hicieron uno para ganar el partido, pero me parece que nosotros tuvimos opciones, salimos con la misma idea y la misma mentalidad, terminamos jugando con un solo mediocentro que era Vega, jugamos con dos 10, con dos delanteros centro, buscamos donde más se podía, hicimos variantes para por lo menos empatar el partido y dejar el grupo con posibilidades, pero no pudimos. América de Cali hizo el gol y lo defendió muy bien”, aseguró Alberto Gamero.

Además, hizo referencia al tema del desgaste físico que se mencionó durante todo 2023, afirmando que el plantel respondió durante toda la temporada y dejó el nombre de Millonarios en lo más alto del fútbol colombiano.

“Todos queremos ganar e ir a la final, desafortunadamente esta vez no nos alcanzó, pero a falta de un partido estoy feliz y orgulloso de este grupo. Somos los líderes en la reclasificación, no sirve para nada entre comillas, pero son 92 puntos que hay encima, tenemos un título que nos da para estar en fase de grupos y hoy completamos 79 partidos, con los cinco amistosos. Se pensaba que el segundo semestre sería de transición, pero nosotros no lo hicimos así, lo cogimos para disputar y enfrentar finales, me voy tranquilo con el grupo y vamos a jugar un partido con dignidad, como siempre lo ha hecho este equipo”, añadió.

Refuerzos de Millonarios para el 2024

Por último, Alberto Gamero dejó claro que las directivas del equipo azul siguen trabajando para lo que será los refuerzos del próximo año. Sin embargo, no dio nombres, teniendo en cuenta que todavía queda un partido.

Sería irrespetuoso hablar de contrataciones para el año entrante, nos queda un partido en el que vamos a salir a buscarlo y ganarlo. El día jueves, después del partido, nos sentaremos a hablar con los directivos, ya hay cosas que están habladas”.