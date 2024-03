Alberto Suárez tras lo ocurrido en Santa Marta: “El periodista estaba alicorado”

Un hecho insólito se presentó en la rueda de prensa postpartido del juego entre el Real Cartagena y Unión Magdalena en el torneo de ascenso del fútbol colombiano, pues Alberto Suárez, entrenador del cuadro ‘heroico’ tuvo un cruce de palabras con un ‘periodista’ que cubre al Unión Magdalena, generando una fuerte tensión dentro de los asistentes a la conferencia de prensa.

En primera instancia, el ‘periodista’, quien lleva acosando a Alberto Suárez hace varios años, afirmó “no he asistido a ninguna rueda de prensa, pero hoy me da la papaya. ¿Cuál es el resentimiento con estos colores y con el Unión Magdalena?”, esto luego del paso del estratega por el banquillo del equipo samario.

Ante las palabras del ‘periodista’, Alberto Suárez contuvo su rabia y contestó de una forma decente y mostrando su preocupación por el acoso que tiene el señor contra él, pues no es la primera vez que el hombre lanza fuertes dardos contra el actual entrenador del Real Cartagena.

“No habías bajado y eres tan descarado de decir que hoy bajas porque vine. ¿Por qué no te liberas? Anda donde un psicólogo que te ayude a liberarte de Suárez (…) No puede ser que, con una actividad que es el cuarto poder (periodismo), vengas con resentimientos; los resentimientos y la rabia son tuyas. Esta rueda de prensa no es para expresar los resentimientos ni las rabias… Hablemos de fútbol”, aseguró Suárez.

Alberto Suárez sobre el periodista en Santa Marta: “Estaba alicorado”

Tras lo acontecido en la noche del 11 de marzo, Alberto Suárez habló con Blu Radio sobre lo sucedido con el ‘periodista’, dejando claro que el hombre ingresó a la rueda de prensa en estado de alicoramiento, además de tener un fuerte olor a cigarrillo y una ropa que no es adecuada para el cubrimiento de un evento deportivo.

“No, es que yo no sé quién es él, anoche, lo vi hasta gordo. Sus colegas que estuvieron ahí saben que ese señor estaba alicorado, oliendo a cigarrillo, iba en chancletas y short roto, no entiendo por qué hemos caído tan bajo. No puede ser que una persona como esta, se le ocurre coger a una persona como yo para hacerse famoso y eso se permita en las ruedas de prensa”, afirmó el entrenador del Real Cartagena.

Además, Alberto Suárez reveló el motivo por el que decidió contestarle la pregunta al ‘periodista’, dejando claro que se debe tener más control con las personas que ingresan a la rueda de prensa, pues ya han pasado varias situaciones que han generado tensión en las diferentes conferencias de los entrenadores.

“Debería existir la obligatoriedad que al que esté en la rueda de prensa tenga unos principios para actuar. Pasa cada ocho días que personajes que se creen periodistas van a esgrimir sus rabias, sentimientos en contra de personas, esos espacios son para dar explicaciones, hablar de fútbol”, agregó Suárez.

Alberto Suárez se refirió al periodismo deportivo en Colombia

Por último, el entrenador del Real Cartagena dejó un mensaje sobre el periodismo deportivo, dejando claro que es importante para el fútbol, pero que hay algunos que no tienen respeto por los demás y se dejan llevar por la afición de un equipo.

“Nosotros, los técnicos, jugadores y demás, sabemos que son ustedes los que socializan el juego, sin ustedes no tiene razón de ser, lo sufrimos en la pandemia, cuando por limitaciones no podían interactuar, pero cuando caen en otro lado no tiene sentido”, finalizó Suárez.