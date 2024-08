Revelan las razones por las que Alfredo Arias se fue del Independiente Medellín

Para nadie es un secreto que la salida de Alfredo Arias del Independiente Medellín ha generado sorpresa en el fútbol colombiano, teniendo en cuenta que tan solo se han disputado cinco fechas del actual torneo y los resultados deportivos del club respaldan el trabajo que realizó todo el cuerpo técnico del uruguayo.

Ante la sorpresiva salida de la institución antioqueña, en las últimas horas, se conoció las razones por las que la junta directiva del Independiente Medellín desistió de los servicios del cuerpo técnico de Alfredo Arias, dejando claro que al parecer se presentó una presunta discusión entre el DT y el dueño del equipo.

Razón por la que Alfredo Arias dejó al Independiente Medellín

Las primeras versiones que se dan a conocer en varios medios nacionales es una fuerte pelea entre Raúl Giraldo, dueño del Independiente Medellín y Alfredo Arias, lo que habría ocasionado que la junta directiva del club desistiera del charrúa, sumando el rendimiento que ha tenido el equipo en las primeras fechas del FPC.

“El hombre baja (el mayor accionista del DIM) y empieza a hablar con preocupación, intercambian opiniones sobre el funcionamiento del equipo, seguramente el técnico da algunas explicaciones, el dirigente aprieta muchísimo más y me cuenta la fuente que de un momento a otro, si bien el tono ya era elevado, se mantenía elevado, pero relativamente con respeto, pero se sube sorprendentemente los decibeles de la conversación”, aseguraron en Blog Deportivo.

Además, se confirmó que el mayor accionista del club habría pedido la renuncia del entrenador tras la derrota contra el Deportivo Cali, lo que habría ocasionado un fuerte enojo en Alfredo Arias, quien tomó la decisión de no renunciar.

“El mayor accionista le pide que renuncie, y Arias le dice que no lo hará, porque no tiene por qué renunciar, entonces el mayor accionista vuelve y sube la voz y se calentó mucho más. Se notó que las dos partes estaban descompuestas y como Arias no le renunció, entonces ‘el que tiene plata marranea’, y le dijo te vas y tendrán que pagarle una indemnización durísima”, añadieron.

Alfredo Arias y Medellín siguen en negociaciones

Por otro lado, se informó que en la actualidad todavía hay reuniones entre el entorno de Alfredo Arias y el Independiente Medellín, esto con el objetivo de llegar a un acuerdo por la indemnización del entrenador y evitar que este caso sea llevado a los tribunales de la FIFA y que podrían traer grandes consecuencias al cuadro poderoso.