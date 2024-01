Entre lágrimas, Álvaro Montero aclaró su futuro en Millonarios tras la Superliga

Millonarios arrancó el año 2024 con pie derecho luego de conseguir el pasado miércoles 24 de enero el título de Superliga Betplay ante el Junior de Barranquilla. Tras caer en el duelo de ida por la mínima diferencia, el cuadro azul logró remontar el partido en Bogotá y se llevó el primer trofeo del año.

Precisamente, en la consecución del título varios nombres fueron importantes. Uno de los más nombrados fue Álvaro Montero, golero que si bien no tuvo mucha acción, fue fundamental en la única jugada clara que tuvo el rival por medio de Yimmi Chará.

Ahora, el experimentado golero no solo fue protagonista en la noche por su actuación dentro del terreno de juego, también se robó los focos por lo que se habla de su futuro en el equipo, luego de conocerse el interés por parte de Estudiantes de La Plata.

Aunque no se ha llegado a un acuerdo, varias fuentes apuntaron a la salida inminente del guajiro al fútbol del exterior, un deseo que ha tenido desde hace años.

Montero aclaró su futuro en Millonarios

Ante las constantes incógnitas que han surgido por su futuro, Montero habló luego del título de Millonarios. En charla con Win Sports, el guardameta se mostró muy feliz primero por lo conseguido con el club donde ha sido bastión fundamental.

"El último que me faltaba de Colombia (el título de Superliga). Estaba un poco esquivo y hoy podemos celebrar y estar con la familia", dijo.

Sobre la atajada crucial a Chará, el guajiro agregó que eso "hace parte del trabajo y cada uno aportó un granito de arena. Mis compañeros hicieron un desgaste grande y teníamos la ambición de hacer lo mejor. Ojalá podamos atajar más".

Finalmente, consultado por su futuro, Montero no escatimó y aseguró que se encuentra muy feliz y que "está disfrutando cada momento".

🔵🏆 “El último título que me faltaba aquí en Colombia, se me estaba haciendo esquivo. Estamos disfrutando cada momento”, dijo Álvaro Montero, arquero de Millonarios.



Gamero habló del futuro de Montero

El técnico de Millonarios, Alberto Gamero tampoco fue ajeno con el futuro de Montero. Aunque manifestó su deseo para que Montero se quede, aseguró que es un tema de las directivas.

“Si a mí me preguntarían, a mí no me gustaría que se fuera (...) Es un tema que yo no puedo descifrar. Ya este es un tema de directivos. Hay una oferta por él y que, lo primero que se le ha dicho a él es que no se está con la expectativa de soltar a ningún jugador cuando el torneo ya comenzó. Indudablemente que son jugadores que también miran su futuro, que miran irse al exterior, todos quieren”, contó.

Y agregó: "Es un tema que hay que tomarlo con tranquilidad, que se tome la mejor decisión, tanto para él como para la institución, vamos a mirar, es un tema que está ahí en la mesa, que todavía no se ha solucionado”.

Por lo pronto, Montero seguirá en Millonarios aunque no se descarta que Estudiantes haga un último esfuerzo por tenerlo en esta temporada donde al igual que los azules, afrontarán la Copa Libertadores.