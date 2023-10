"Es una pena": Amaral criticó la poca asistencia de la hinchada de Nacional

En Atlético Nacional los días son de subidas y bajadas y no solo en lo deportivo, sino también en lo institucional. Aún con el buen momento que parece estar viviendo el equipo, el ambiente no es de armonía total y la tensión se sigue sintiendo.

Desde hace rato que la relación entre los directivos y la hinchada está rota, sobre todo con la barra Los Del Sur, cosa que quedó más que demostrada el miércoles en el partido contra Águilas Doradas por la semifinal de vuelta de la Copa BetPlay.

Baja asistencia de la hinchada de Nacional en los cuartos de Copa

Nacional llegaba con la tranquilidad de haber ganado ampliamente 3-0 en la ida la semana pasada, pero eso no es suficiente para explicar la bajísima asistencia al estadio Atanasio Girardot. Es más, la tribuna sur, en donde se ubica la tradicional barra desde hace más de 20 años, estuvo completamente vacía.

Un panorama opaco porque Nacional ganó y avanzó a las semifinales de la Copa BetPlay, torneo que otorga un cupo a la fase previa de la Copa Libertadores 2024. Además, en liga el equipo marcha en el tercer puesto de la tabla y a muy poco de asegurar su clasificación a los cuadrangulares.

Amaral, sorprendido, pidió apoyo de la hinchada

Por eso la sorpresa de William Amaral, quien en rueda de prensa se refirió al tema extrañado por el poco apoyo que ha recibido Nacional a pesar de gozar de un buen momento. Por eso, hizo un llamado a la hinchada para dejar sus diferencias con los directivos a un lado y pensar en los jugadores, justo en un tramo vital de la temporada para materializar los objetivos.

"Yo pregunté a uno del staff que por qué estaba todo vacío el estadio. Yo no entiendo muy bien qué es lo que pasa, estamos acá poco tiempo, aunque ya cumplimos un año. Son cosas que uno no entiende porque estamos hablando del equipo más grande de Colombia y con el estadio vacío y la gente no está presente. Es una pena porque nosotros necesitamos a la afición. Un equipo sin su afición no funciona, no es un equipo", dijo.

"Nosotros necesitamos que ellos vengan y por eso intentamos marcar goles y crear un vínculo emocional con la forma de juego, de ataque, dentro de nuestras posibilidades. Los jugadores también lo sienten porque no hay nada mejor que jugar frente a nuestra afición y tener el apoyo de ellos. Realmente esperamos que eso cambie lo más rápido posible y que podamos a tener a nuestra gente con nosotros", continuó, con la invitación para que vuelvan a llenar el Atanasio partido a partido.

#CopaBetPlayDimayor

Reacciones a la victoria y clasificación de @nacionaloficial a semifinales...



"Son cosas que uno no entiende, estamos hablando del equipo más grande de Colombia y con el estadio vacío", así contestó el DT William Amaral a @elkinlavoe de @Rafagol_Linares pic.twitter.com/WPNvJqzPDz — Nacional Es Pasión (@NacionalsPasion) October 5, 2023

A pesar de las fuertes críticas de la hinchada, el balance de lo que va del 2023 es sobresaliente para Atlético Nacional. Ganó la Superliga, clasificó a la final del primer semestre, clasificó a octavos de final de Copa Libertadores, está en semifinales de Copa BetPlay y está a punto de clasificar a cuadrangulares en liga. Como dice Amaral, lo que les falta es el apoyo de la afición.