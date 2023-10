Recogebolas del Huila reveló la razón por la que tiró la pelota contra Equidad: “Lo hice por amor”

Lo sucedido en el juego entre Atlético Huila contra La Equidad ha dejado que hablar en el fútbol colombiano, puesto que muchos han criticado el actuar de Luis Amaya, recogebolas que lanzó una pelota a la cancha para evitar un gol del equipo bogotano en los minutos finales, realizando una conducta antideportiva y que despertó la rabia de todos los involucrados en el FPC.

Ante lo sucedido en el estadio Guillermo Plaza Alcid, Luis Amaya rompió el silencio y habló de la razón por que lanzó la pelota, dejando claro que lo hizo por amor al club, puesto que sabía que en esa jugada se podía presentar un gol de Equidad, lo que hubiera hecho que el Huila obtuviera su tiquete directo a la segunda división en el 2024.

“Lo hice por amor al club. Vi que nos iban a hacer el gol y dije ‘no se puede’ y lancé el balón”, fueron las palabras del jugador de Huila Sub-20 en conversaciones con Caracol Radio.

De igual forma, el joven afirmó que el se había dado cuenta de que el jugador de Equidad que tenía el balón se encontraba de fuera de lugar. Además, afirmó que es consciente que lo que hizo no está bien visto en el fútbol profesional, dejando claro que no volverá a realizar alguna conducta antideportiva en los partidos del equipo de Neiva.

“Vi que el jugador estaba en fuera de sitio (…) No lo vuelvo a hacer. Eso se vio muy mal. Un señor me dijo que eso estaba mal hecho y no lo volviera hacer”, agregó el jugador del Atlético Huila Sub-20.

Fuerte castigo para el Huila por culpa del recogebolas

Ante lo acontecido en el gramado del estadio Guillermo Plaza Alcid, la Comisión Disciplinaria de la Dimayor dio a conocer que el Atlético Huila tendrá que pagar la suma de 27.000.000 pesos por la conducta antideportiva que tuvo el recogebolas en el compromiso frente La Equidad por la decimoquinta jornada del FPC y que terminó igualado a un gol.

“Club Deportivo Atlético Huila S.A.(“Huila”) sancionado con multa de veintisiete millones ochocientos cuarenta mil pesos ($27.840.000) por incurrir en la infracción descrita en el literal g) del artículo 78 del CDU de la FCF; en el partido disputado por la 15ª fecha de la LigaBetPlay DIMAYOR II 2023, contra el Club Deportivo La Equidad Seguros S.A. (“La Equidad”)”, aseguró la resolución de la Dimayor.

Vale mencionar que la FCF podría iniciar un proceso de investigación en contra del joven que pertenece al equipo ‘Opita’ sub-20, puesto que podría exigir que el joven reciba una fuerte sanción deportiva.