¡Malas noticias! América de Cali pierde una de sus mejores fichas para las próximas fechas

Siguen las malas noticias para el equipo que dirige Juan Carlos Osorio, so solo los resultados son esquivos, si no que también, ahora uno de sus jugadores principales en el once titular del equipo ‘escarlata’ tuvo que ser hospitalizado de urgencia en una clínica de la ciudad de Cali y será baja para el juego de mañana frente al Deportes Tolima.

Según dio a conocer el equipo caleño, en las últimas horas Jhon Garcia, defensa central del equipo rojo de Cali, tuvo que ser hospitalizado por una hematuria (presencia de sangre en la orina) y será baja para el juego frente al Deportes Tolima el próximo domingo 27 de marzo en la ciudad de Ibagué, su ausencia dependerá de los exámenes médicos y su evolución.

“Nuestro jugador John García fue hospitalizado anoche por presentar una hematuria y se encuentra en observación médica. El defensor es baja para el compromiso de mañana y su evolución marcará la disponibilidad para los próximos partidos de la Liga BetPlay 2022-I”, agregó el comunicado del América de Cali.

Vale recordar que el equipo que dirige Juan Carlos Osorio se encuentra en la decimocuarta posición con tan solo 15 unidades, 4 menos que el octavo que es Junior de Barranquilla. Este domingo el equipo ‘americano’ buscará una victoria en condición de visitante frente al Deportes Tolima para no alejarse del grupo de los ocho.

Próximos juegos del América de Cali

La agenda del equipo ‘escarlata’ es un poco apretada, teniendo en cuenta que este domingo enfrentará al Deportes Tolima en la ciudad de Ibagué y tendrá una semana de preparación para lo que va a ser el juego frente a Millonarios en la ciudad De Cali el próximo domingo 3 de abril.

Luego del partido frente al equipo capitalino, el equipo de Juan Carlos Osorio tendrá que visitar el Atanasio Girardot, para jugar frente Atlético Nacional, y ya en la fecha 16 tendrá que recibir en el Pascual Guerrero al Deportivo Cali en una edición del clásico antioqueño.