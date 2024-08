¡Anthony Zambrano se retira de los Juegos Olímpicos! "Estoy en deuda con mi país"

Anthony Zambrano, medallista olímpico por Colombia en Tokio 2020, debutó este domingo 4 de agosto en los 400 metros planos del atletismo en París 2024.

Sobre las 12:05 p.m. Zambrano partió en el heat 2 de la ronda clasificatoria a semifinales. Sin embargo, no mostró su mejor nivel y pasó la raya en la séptima posición, con un tiempo de 45: 49, por encima de su marca personal en lo que va de temporada.

Así fue el hit de Anthony Zambrano

1) Norman Michael (Estados Unidos) - 44.10 (clasificado)

2) Richards Jeerem (Trinidad y Tobago) - 44.31 (clasificado)

3) KEBINATSHIPI Busang Collen (Botswana) - 44.45 (clasificado)

4) YAHIA IBRAHIM Ammar Ismail (Catar) - 44.66

5) BAILEY Sean (Jamaica) - 44.68

6) MOLNAR Attila (Hungría) - 45.24

7) ZAMBRANO Anthony José (Colombia) - 45. 49

8) JOSEPH Michael (Santa Lucia) - 45-69.

El medallista olímpico (plata) en Tokio 2020, tuvo una mala salida y aunque mejoró en el remate, solo le sirvió para quedar en la séptima casilla. Esta posición le da lugar a participar en el repechaje del próximo domingo 5 de agosto a las 4:20 p.m.

Anthony Zambrano no irá a repechaje; anunció su retiro

"Primero que todo gracias a Dios y los santos por permitirme participar en mis 3ros juegos olímpicos, estoy en deuda conmigo mismo y con mi país y mi departamento. hay Zambrano para rato y les prometo que el otro año volvemos con toda. y de verdad agradecido con todas esas personas que me brindaron apoyo", inició Zambrano en sus redes sociales.

Y agregó que "así es el deporte de alto rendimiento cuando no estamos en forma. Me lastimé el tobillo izquierdo, tenía los tendones inflamados y tenía edema, pero eso no me impidió luchar por la bandera de mi país y de mi departamento".

"Gracias por todo pero me retiro este año de las pista, el otro año volvemos con toda…gracias", concluyó Zambrano, apagando así la ilusión a que se repitiera lo hecho hace cuatro años en las pitas de Tokio.