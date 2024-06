VIDEO | Argentina salió impune de posible penalti y expulsión vs. Chile en la Copa América 2024

El martes pasado, la Selección Argentina se citó con su similar de Chile en el MetLife Stadium ( East Rutherford, New Jersey) para disputar un partido correspondiente a la segunda fecha del Grupo A de la Copa América 2024. Los dirigidos por Lionel Scaloni se impusieron por 1-0 y clasificaron a los cuartos de final. La 'roja' no estuvo conforme con el arbitraje de Andrés Matonte e hizo reclamos que le dieron la vuelta al mundo.

Al minuto 5', Mauricio Isla dribló a Nicolás González y ejecutó un brillante centro al área 'albiceleste'. Víctor Dávila saltó a la par que Cuti Romero y recibió un fuerte codazo en el rostro. El delantero que milita en l CSKA Moscú de la Liga Premier de Rusia quedó tendido en el suelo, con claras muestras de dolor; sin embargo, ni el referí uruguayo, ni el VAR (lo dirigió el ecuatoriano, Carlos Orbe) pitaron pena máxima.

Al 27', cuando el partido seguía igualado en territorio estadounidense, se presentó otra polémica acción, la cual desató la furia en el banquillo de Ricardo 'El Tigre' Gareca. Rodrigo de Paul impactó el balón y le propinó una escalofriante 'plancha' a Gabriel Suazo. El jugador del Atlético de Madrid cometió una imprudencia, la cual habitualmente es castigada con una tarjeta roja. Matonte ni revisó la infracción.

¿Qué dijeron los expertos sobre la posible tarjeta roja a Rodrigo De Paul?

"El pisotón de De Paul es circunstancial, pero existe y hay fuerza excesiva. Le pone los taches arriba del tobillo. En Colombia, estoy seguro que para el 90 % de los árbitros hubiese sido roja. ¿Cuándo tener en cuenta la accidentalidad?", señaló 'El VAR Central', en su cuenta de 'X'.

¿Hubo fuera de lugar en el gol de Lautaro Martínez?

Pero eso no fue todo, pues los chilenos no encontraron garantías en la intervención del VAR para determinar que no había fuera de lugar antes del gol del 'Toro'. La toma con la cual Orbe decretó que la anotación era legal fue bastante lejana. Pues bien, al final la 'albiceleste' se llevó los tres puntos y se convirtió en la primera selección clasificada a los cuartos de final de la edición 48 del certamen que organiza la Conmebol.