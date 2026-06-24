Calculadora en mano: Así está la tabla de mejores terceros del Mundial 2026 HOY
Estas son las selecciones que están avanzando hasta el momento como mejores terceras.
Noticias RCN
09:57 p. m.
La fase de grupos del Mundial 2026 ha entrado en su etapa más dramática. Con el nuevo formato extendido de 48 selecciones, terminar la primera ronda en la tercera posición de la zona ya no significa hacer las maletas de inmediato; ahora, representa una angustiante ventana de esperanza.
Mientras potencias y gigantes de la talla de Bélgica o Croacia muerden el polvo y se ven obligados a sacar cuentas, selecciones sorpresas buscan aferrarse a uno de los ocho boletos disponibles para los ansiados dieciseisavos de final.
Con colosos como Argentina, Colombia, Francia y Alemania ya clasificados con tranquilidad en la cima, el verdadero "sálvese quien pueda" ocurre en la parte baja de los doce grupos del torneo.
La tabla que define la vida y la muerte en el Mundial
La tensión matemática se vive minuto a minuto. Un solo gol a favor o en contra altera por completo un ecosistema donde doce equipos compiten a la distancia sin haberse enfrentado entre sí.
Hasta el momento, la lucha por cruzar la línea de corte mantiene en vilo a las aficiones de medio planeta. Así se dibuja la dramática tabla de los mejores terceros:
- Bosnia y Herzegovina - 4 pts. - -1DG
- Suecia - 3 pts- 0DG*
- Croacia - 3 pts. -1 DG*
- Corea del Sur - 3 pts - -1 DG
- Argelia - 3 pts. -2 DG*
- Paraguay - 3 pts- -2 DG*
- Escocia - 3 pts - -3 DG
- Cabo Verde - 2 pts - 0 DG*
- Bélgica - 2 pts - 0 DG*
- RD Congo - 1 pts - -1 (Eliminada parcialmente, falta un partido)
- Ecuador - 1 pts - -2 DG (Eliminada parcialmente, falta un partido)
- Senegal - 0 pts - -3DG ((Eliminada parcialmente, falta un partido)
*Les falta disputar la última fecha*
¿Cómo se definen los mejores terceros en el Mundial 2026?
A diferencia del polémico "desempate olímpico" (enfrentamiento directo) que la FIFA introdujo en esta edición para definir las posiciones internas de un mismo grupo, para los mejores terceros las reglas cambian por completo. Dado que estas selecciones nunca se enfrentaron entre sí por estar en zonas distintas, la FIFA aplica una estricta escalera de criterios globales:
- Mayor número de puntos: El equipo con más unidades acumuladas en sus tres partidos de grupo toma la ventaja.
- Diferencia de goles general: Si hay empate en puntos, pasa la selección con mejor saldo entre goles anotados y recibidos en toda la primera fase.
- Goles a favor anotados: Quien haya marcado más goles en total se queda con el cupo.
- Sistema de Fair Play (Conducta deportiva): Si la igualdad persiste, se revisan las tarjetas. El equipo con menos "puntos de penalización" avanza. Cada amarilla resta 1 punto, la expulsión por doble amarilla resta 3, la roja directa resta 4 y una amarilla más roja directa resta 5.
- Clasificación Mundial de la FIFA: En el caso extremo de que dos países compartan exactamente los mismos puntos, goles y tarjetas, el último boleto se otorgará a la selección que haya estado mejor posicionada en el Ranking FIFA previo al inicio del torneo.