Calculadora en mano: Así está la tabla de mejores terceros del Mundial 2026 HOY

La fase de grupos del Mundial 2026 ha entrado en su etapa más dramática. Con el nuevo formato extendido de 48 selecciones, terminar la primera ronda en la tercera posición de la zona ya no significa hacer las maletas de inmediato; ahora, representa una angustiante ventana de esperanza.

Mientras potencias y gigantes de la talla de Bélgica o Croacia muerden el polvo y se ven obligados a sacar cuentas, selecciones sorpresas buscan aferrarse a uno de los ocho boletos disponibles para los ansiados dieciseisavos de final.

Con colosos como Argentina, Colombia, Francia y Alemania ya clasificados con tranquilidad en la cima, el verdadero "sálvese quien pueda" ocurre en la parte baja de los doce grupos del torneo.

La tabla que define la vida y la muerte en el Mundial

La tensión matemática se vive minuto a minuto. Un solo gol a favor o en contra altera por completo un ecosistema donde doce equipos compiten a la distancia sin haberse enfrentado entre sí.

Hasta el momento, la lucha por cruzar la línea de corte mantiene en vilo a las aficiones de medio planeta. Así se dibuja la dramática tabla de los mejores terceros:

Bosnia y Herzegovina - 4 pts. - -1DG Suecia - 3 pts- 0DG* Croacia - 3 pts. -1 DG* Corea del Sur - 3 pts - -1 DG Argelia - 3 pts. -2 DG* Paraguay - 3 pts- -2 DG* Escocia - 3 pts - -3 DG Cabo Verde - 2 pts - 0 DG* Bélgica - 2 pts - 0 DG* RD Congo - 1 pts - -1 (Eliminada parcialmente, falta un partido) Ecuador - 1 pts - -2 DG (Eliminada parcialmente, falta un partido) Senegal - 0 pts - -3DG ((Eliminada parcialmente, falta un partido)

*Les falta disputar la última fecha*

¿Cómo se definen los mejores terceros en el Mundial 2026?

A diferencia del polémico "desempate olímpico" (enfrentamiento directo) que la FIFA introdujo en esta edición para definir las posiciones internas de un mismo grupo, para los mejores terceros las reglas cambian por completo. Dado que estas selecciones nunca se enfrentaron entre sí por estar en zonas distintas, la FIFA aplica una estricta escalera de criterios globales: