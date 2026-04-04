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Santa Fe y Tolima dividieron puntos en un partidazo y dejaron ardiendo la tabla de posiciones: así quedó

Tolima se acercó a la clasificación y Santa Fe siguió con posibilidades matemáticas de ingresar al grupo de los ocho.

Foto: @cdtolima en Instagram.

Noticias RCN

abril 04 de 2026
10:36 p. m.
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En la noche de este sábado 4 de abril, Deportes Tolima recibió a Independiente Santa Fe por un partido que correspondía a la fecha 10, pero que había sido aplazado.

Los locales pegaron rápido y se adelantaron en el marcador al minuto 5, tras una pelota cruzada que aprovechó Jersson González, el ex Independiente Santa Fe.

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Posteriormente, los dirigidos por Pablo Repetto despertaron y encontraron la igualdad rápido. En el minuto 19, Omar Frasica habilitó a Hugo Rodallega y el '9' no perdonó dentro del área rival y celebró el 1-1 parcial.

Además, en el minuto 40, Hugo Rodallega remató desde afuera del área, el arquero Neto Volpi dejó un rebote y Omar Frasica lo capitalizó para el 1-2 a favor del 'león capitalino'.

Sin embargo, a falta de 15 minutos para que se cumpliera el tiempo reglamentario, Juan Pablo 'Tatay' Torres se inventó una genialidad, remató de media distancia, dejó sin posibilidades al arquero Weimar Asprilla y puso el partido 2-2.

Independiente Santa Fe, que tuvo un jugador más en los últimos minutos tras la expulsión de Daniel Pedrozo, celebró el 2-3 en el tiempo de adición, pero el VAR llamó al árbitro central para que analizara un fuera de lugar interpretativo y, finalmente, el gol se anuló.

Con este resultado, Deportes Tolima sumó un punto que lo acerca a la clasificación, mientras que Independiente Santa Fe quedó a tres puntos del Inter de Bogotá, que se encuentra en la octava posición de la Liga BetPlay 2026 I.

Así está la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026 I tras el Tolima vs. Independiente Santa Fe

Luego de los últimos partidos, la gran novedad en la tabla de posiciones fue que Deportivo Cali desplazó a Millonarios del grupo de los ocho. El panorama está así:

  1. Atlético Nacional: 31 puntos (+18).
  2. Pasto: 28 puntos (+4).
  3. Tolima: 27 puntos (+11).
  4. Once Caldas: 25 puntos (+7).
  5. Junior: 25 puntos (+1).
  6. América de Cali: 24 puntos (+9).
  7. Deportivo Cali: 22 puntos (+4).
  8. Internacional de Bogotá: 22 puntos (-2).
  9. Millonarios: 21 puntos (+8).
  10. Llaneros: 20 puntos (+2).
  11. Bucaramanga: 19 puntos (+5).
  12. Santa Fe: 19 puntos (-1).
  13. Águilas Doradas: 19 puntos (-2).
  14. Medellín: 17 puntos (0).
  15. Fortaleza: 16 puntos (-6).
  16. Jaguares: 14 puntos (-13).
  17. Cúcuta: 12 puntos (-8).
  18. Alianza: 12 puntos (-13).
  19. Boyacá Chicó: 11 puntos (-10).
  20. Deportivo Pereira: 6 puntos (-14).

¿Cuáles son los próximos partidos de Independiente Santa Fe y Tolima?

Tanto Independiente Santa Fe como Deportes Tolima tendrán actividad en la Copa Libertadores en los próximos días.

El martes 7 de abril, en Ibagué, Tolima enfrentará a Universitario de Perú.

Mientras tanto, el jueves 9 de abril, también en condición de local, Independiente Santa Fe recibirá a Peñarol de Uruguay.

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Sin embargo, posteriormente, tendrán que seguir cumpliendo su calendario en la Liga BetPlay 2026 I.

Por la fecha 16, Tolima irá a Pasto el viernes 10 de abril, a las 8:05 de la noche.

Y, por su parte, Santa Fe, en condición de visitante, jugará el clásico capitalino vs. Millonarios, el domingo 12 de abril, a las 2:00 de la tarde.

 

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