América sufrió, pero derrotó a Bucaramanga en Cali: así se posicionó en la tabla de la Liga

América de Cali sufrió más de la cuenta, pero terminó celebrando una victoria clave en el Pascual Guerrero. El conjunto escarlata derrotó 2-0 a Atlético Bucaramanga por la fecha 15 de la Liga BetPlay 2026-I, en un partido en el que pasó varios sobresaltos, resistió gracias a su arquero y terminó liquidándolo en el tiempo de adición con un gol de Josen Escobar.

América resistió, se salvó y lo cerró al final

El equipo caleño había tomado ventaja mínima durante gran parte del compromiso, pero lejos de dominar con tranquilidad, terminó sufriendo por las constantes aproximaciones del cuadro santandereano. Bucaramanga incluso tuvo una oportunidad inmejorable para empatar el encuentro, pero Luciano Pons desperdició un penal, manteniendo con vida al conjunto local.

La gran figura del compromiso fue el guardameta del América, determinante con varias intervenciones para sostener la diferencia cuando el equipo más lo necesitaba. Esa resistencia fue clave para que, cuando el partido parecía cerrarse con un apretado 1-0, llegara la tranquilidad definitiva.

En el minuto 90+4 apareció Josen Escobar, quien aprovechó los espacios que dejó Bucaramanga en su intento por buscar el empate y sentenció el 2-0 definitivo, desatando la celebración en el Pascual Guerrero.

Tres puntos de oro en la pelea por los playoffs

Más allá de no mostrar su mejor versión futbolística, el triunfo tiene un enorme valor para América de Cali por el contexto del campeonato. El cuadro rojo llegó a 24 puntos y se acomodó en la quinta posición de la tabla, quedando muy bien perfilado de cara a las jornadas finales en la lucha por asegurar su presencia en los playoffs de mitad de año.

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Por el lado de Atlético Bucaramanga, la derrota lo deja golpeado en sus aspiraciones inmediatas. El conjunto leopardo se quedó con 19 unidades y cayó a la décima casilla, por fuera del grupo de los ocho y obligado a reaccionar rápidamente en las fechas restantes si no quiere comprometer su clasificación.

Fue una victoria sufrida, trabajada y con dramatismo hasta el final, pero que puede terminar siendo determinante para América en su objetivo de pelear por el título.