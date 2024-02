Anuncian consecuencias para barras de Nacional que quemaron el Atanasio Girardot

Lamentables imágenes fueron las que dejó el partido entre Atlético Nacional y Millonarios este domingo 11 de febrero luego de que algunos hinchas del cuadro verdolaga prendieran fuego en diferentes zonas de la tribuna Sur al ver que su equipo perdía una vez más frente a su máximo rival histórico.

Millonarios logró imponerse una vez más en el Atanasio Girardot frente a Atlético Nacional y el cuadro bogotano ya suma siete años sin perder en condición de visitante en territorio antioqueño, por lo que varios hinchas verdolagas tuvieron acciones delincuenciales durante el final del encuentro.

Queman sillas en el Atanasio Girardot

Un gol de Leonardo Castro en el primer tiempo le bastó a Millonarios para imponerse en condición de visitante y ante un marco completamente verde en el Atanasio Girardot integrantes de la barra brava Los del Sur no soportaron la derrota frente a su máximo rival e incendiaron algunas zonas de la tribuna Sur.

Según se pudieron ver imágenes en la señal principal de Win Sports y otras difundidas en redes sociales por algunos asistentes al estadio, varias zonas de la tribuna fueron quemadas. Todavía se desconocen las causas de estos incendios y seguramente las autoridades locales deberán investigar los graves hechos que se presentaron en el escenario deportivo.

Federico Gutiérrez anunció consecuencias

De esta manera, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció en la mañana de este lunes 12 de febrero para dar a conocer públicamente las consecuencias legales que tendrán las personas que realizaron estos actos vandálicos en el estadio.

“Esto no es barrismo. Esto es criminal. Unos vándalos quemaron parte de las gradas del Sur del Estadio Atanasio Girardot. Una vez individualizados, no solamente no volverán a entrar al estadio, sino que deberán responder por los daños en términos económicos y jurídicos”, escribió en su cuenta de ‘X’ el mandatario local.

Las imágenes difundidas por el alcalde antioqueño dan muestra de la gravedad de los actos de estos aficionados de Nacional, quienes prendieron fuego y dañaron decenas de sillas en la tribuna Sur del estadio.