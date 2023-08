Camila Osorio no supo aprovechar los problemas físicos de Ons Jabeur y quedó eliminada del US Open

Este martes 29 de agosto, Camila Osorio se vio las caras con Ons Jabeur en el Louis Armstrong Stadium, para disputar la primera ronda del US Open 2023. La tunecina, quien sufrió problemas físicos a lo largo del partido, eliminó a la colombiana en dos sets: 7-5 y 7-6 . La cucuteña no encontró las vías para aprovechar la complicada situación que afrontó la número 5 del mundo y, por primera vez, se fue del Grand Slam neoyorkino sin triunfos.

Osorio Serrano tuvo varias opciones para ponerse adelante en el marcador, pero le faltó precisión en los momentos más sensibles del partido que se disputó en la emblemática Louis Armstrong Stadium. La nortesantandereana, de 21 años, tuvo tres oportunidades para forzar un 'tiebreak' en el primer parcial pero no concretó ninguna.

Ya en el segundo set, la tenista colombiana siguió teniendo problemas con su servicio y la tunecina se lo arrebató en varias oportunidades. 'Cami' logró forzar el desempate en el parcial en cuestión, pero Jabeur demostró toda su categoría y experiencia para llevarse una victoria bastante luchada.

El gran gesto de Osorio con Jabeur

Cuando las tenistas se encontraron en la red para darse la mano, la nortesantandereana demostró todo su carisma. Osorio, en vez de estar ofuscada, se preocupó por el estado de salud de su rival.

"No ha sido un partido fácil, ella juega increíble. Hoy (martes) no me encontraba en mi mejor momento, así que gracias a todos por animarme. Sé que en algún momento no he tenido la mejor actitud en la pista. No era fácil, ella intentaba hacerme correr aún más, así que eso no ayudaba. Me alegro de haber ganado, sobre todo para demostrarme a mí misma que puedo hacerlo mejor y esforzarme en la pista", empezó diciendo la flamante subcampeona de Wimbledon.

"Camila es una buena persona"

"Es una buena persona, me preguntó si me encontraba bien. Le dije que no, y me dijo que era una guerrera. Le pedí disculpas por traer a la doctora a la pista, no lo hice por sorpresa. Es difícil jugar contra una jugadora que se siente herida en la pista. Me felicitó por el partido, así que me alegro", concluyó.

Ahora, la colombiana se concentrará en el cuadro de dobles. Recordemos que hará pareja con la checa Linda Fruhvirtová y enfrentarán en primera ronda al tándem asiático compuesto por Su-Wei Hsieh y Wang Xinyu.