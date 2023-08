Camila Osorio, más grande en la derrota: el ejemplar gesto que fue elogiado por Ons Jabeur

Camila Osorio volvió a demostrar su carisma y deportividad, que la han llevado a ser una de las jugadoras más queridas del circuito WTA. La cucuteña, de 21 años, tuvo un gran gesto con Ons Jabeur, tras caer eliminada en el US Open 2023.

Osorio Serrano dejó pasar una gran oportunidad de avanzar a la segunda ronda del Grand Slam estadounidense, pues la tunecina presentó problemas físicos a lo largo del encuentro. El contratiempo que sufrió la número 5 del mundo no fue aprovechado por la colombiana, quien en sus tres participaciones anteriores había superado la instancia inicial.

"No ha sido un partido fácil, Camila juega increíble", empezó diciendo la dos veces finalista de Wimbledon, cuando se acabó el partido en el emblemático Louis Armostrong Stadium. Sobre su estado, dijo "no me encontraba en mi mejor momento" y le agradeció a la afición por apoyarla.

Jabeur, de 28 años, señaló que para cualquier tenista es complicado afrontar un partido donde el oponente presenta problemas físicos. "Es difícil jugar contra una jugadora que se siente herida en la pista", aclaró la africana.

El gran gesto de Osorio con Jabeur

A pesar de sufrir una dolorosa derrota, porque se le escapó de las manos la clasificación a la segunda ronda en el último Grand Slam del año, la cual estaba acompañada de un triunfo a una Top-5, Osorio demostró su característica deportividad.

"Es una buena persona, me preguntó si me encontraba bien. Le dije que no, y me dijo que era una guerrera. Le pedí disculpas por traer al doctor a la pista, no lo hice a propósito. Me felicitó por el partido, así que me alegro", reveló la subcampeona del US Open 2022.