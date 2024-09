Titular fijo de la Selección Colombia ficharía por Boca Juniors: ¿Qué se sabe?

Boca Juniors siempre se ha interesado en el futbolista 'cafetero'. Jugadores como Jorge 'El Patrón' Bermúdez, Mauricio 'Chicho' Serna y Óscar Córdoba hicieron historia en el cuadro 'xeneize'. Juan Román Riquelme, presidente del emblemático club argentino, estaría tras los pasos de uno de los titulares indiscutibles de la Selección Colombia.

El 'azul y oro' no atraviesa su mejor momento deportivo. Después de perder la final de la Copa Libertadores 2023, Boca se vino abajo. Fue eliminado en octavos de final de la Copa Sudamericana 2024 (perdió por penaltis contra Cruzeiro) y el sábado pasado perdió el superclásico (2-1) contra River Plate en La Bombonera.

Desde 2019 ha cambiado seis veces de entrenador y parece que la etapa de Diego Martínez está cerca de llegar a su fin. Desde el paso de Guillermo Barros Schelotto no ha encarrilado un proceso duradero y los resultados no han sido los esperados. No gana una Copa Libertadores desde 2007 y, desde 2020, solo ha ganado dos ligas.

¿Qué jugador de la Selección Colombia llegaría a Boca Juniors?

A lo largo de la historia, Boca Juniors ha tenido a dos arqueros colombianos: Córdoba y Carlos Navarro Montoya. Con el primero, ganaron dos ediciones de la Copa Intercontinental, una Copa Intercontinental y tres ligas. Con el 'Mono', festejaron una Supercopa Sudamericana, una Recopa Sudamericana, una Copa Máster, una Copa de Oro y una liga.

Pues bien, Riquelme tendría la ilusión de traer a Camilo Vargas. El arquero bogotano se adueñó del arco de la Selección Colombia y es un ídolo en Atlas. Acumula 194 partidos con los 'zorros' (61 vallas invictas) y 31 con el combinado nacional (15).

El periodista Luis Fregossi en ‘Radio Buenos Aires’ dio detalles del interés del 'xeneize' por el guardapalos surgido en Independiente Santa Fe.

Todos los colombianos que jugaron en Boca Juniors: