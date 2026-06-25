Sorpresa total en el Mundial 2026: quedó definido el primer cruce de los 16avos de final

La fase de grupos del Mundial 2026 comienza a entrar en su recta decisiva y ya dejó definido su primer enfrentamiento de los dieciseisavos de final.

La selección de Sudáfrica protagonizó una de las grandes sorpresas del torneo al derrotar 1-0 a Corea del Sur y asegurar su clasificación a la siguiente ronda, donde enfrentará a Canadá en un duelo que promete emociones.

El conjunto africano llegó a la tercera fecha con opciones de avanzar, pero necesitaba una actuación perfecta para cumplir el objetivo. Finalmente, logró el resultado esperado y escribió una página histórica para su fútbol.

Sudáfrica hizo historia y avanzó por primera vez

Los llamados Bafana Bafana consiguieron una victoria inolvidable en el estadio BBVA de Monterrey. El único gol del compromiso llegó al minuto 63 gracias a Thapelo Maseko, quien aprovechó una de las oportunidades más claras del encuentro para darle la ventaja definitiva a su selección.

Con este resultado, Sudáfrica terminó en la segunda posición del Grupo A, únicamente por detrás de México, que cerró la primera fase como líder invicto.

Más allá de la clasificación, el logro tiene un valor especial, ya que es la primera vez que el combinado sudafricano supera la fase de grupos en una Copa del Mundo.

La selección africana disputa en Norteamérica su cuarta participación mundialista y, hasta ahora, está firmando la mejor campaña de su historia en este tipo de competencias.

Canadá y Sudáfrica abren los cruces de eliminación directa

Tras finalizar la actividad del Grupo A y del Grupo B, quedó definido el primer enfrentamiento oficial de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Sudáfrica se medirá con Canadá, que avanzó como segundo clasificado de su grupo.

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El compromiso está programado para disputarse el próximo domingo 28 de junio a las 2: 00 p.m., hora en Colombia, en Los Ángeles y marcará el inicio de una etapa donde cualquier error puede significar la eliminación.

Mientras Canadá buscará aprovechar el respaldo de jugar en casa como uno de los países anfitriones, Sudáfrica intentará seguir sorprendiendo en un torneo que ya le permitió romper una barrera histórica. El ganador avanzará a los octavos de final y continuará soñando con una participación inolvidable en la Copa del Mundo.