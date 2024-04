Video: la canción de Luis Díaz cantada a todo pulmón por los hinchas del Liverpool

Liverpool y Manchester United le regalaron a los aficionados del fútbol en todo el mundo uno de los mejores partidos de la temporada en la Premier League. En el clásico de ciudades más tradicional e importante de Inglaterra, los dos equipos batallaron durante 90 minutos, y al final, el resultado fue un empate 2-2, el cual le costó al Liverpool el liderato de la liga por diferencia de goles.

El primero en marcar fue el equipo de Jürgen Klopp, por medio del colombiano Luis Díaz. El extremo remató de volea un balón de costado donde Darwin Núñez lo asistió con la cabeza. Con una excelente acrobacia, Díaz remató y puso el 1-0 parcial. Sin embargo, el Manchester United tuvo reacción, y lograron remontar el encuentro.

Dos golazos de Bruno Fernández y Kobbie Mainoo los pusieron en ventaja, y al final, Mohamed Salah lo empató desde el punto penalti.

Luis Díaz, el ídolo de la afición del Liverpool

Pese a estar jugando en condición de visitantes, los aficionados del Liverpool viajaron a Old Trafford y se hicieron sentir durante todo el encuentro.

Uno de los jugadores favoritos de la afición está siendo el colombiano Luis Díaz, quien ha mostrado un fantástico nivel a lo largo de toda la temporada. En semanas recientes, el nacido en Barrancas ha sido autor de varios goles importantes, así como protagonista de jugadas de fantasía que han hecho que la hinchada se enamore cada vez más de él.

El cariño que le tienen los hinchas es tal que ya le compusieron su propia canción. Al ritmo del popular tema 'Bella Ciao', los aficionados cantan lo siguiente.

"Luis Díaz, he is from Barrancas, and he plays for Liverpool", lo que en español traduce a "Es Luis Díaz. Es de Barrancas, y juega en Liverpool".

Pues en Old Trafford el canto se escuchó a pulmón herido cuando "Lucho" marcó el 1-0, y desató la felicidad de los hinchas viajantes.

Vea el video: