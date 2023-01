¡Entran los millones! Carlos Andrés Gómez fue anunciado por su nuevo club en la MLS

La situación de Carlos Andrés Gómez en Millonarios ya se estaba volviendo toda una novela. Primero se dijo que estaba prácticamente hecha su transferencia al Red Bull Bragantino, pero un cambio en los términos de la negociación por parte del cuadro brasileño hizo que se enfriara el tema y tomara fuerza una oferta del Real Salt Lake de la MLS.

Después de varios días de conversación y especulación, hace minutos se hizo oficial el movimiento del talentoso extremo de 20 años al fútbol estadounidense por una cifra cercana a los 4 millones de dólares por un alto porcentaje de los derechos económicos, una transferencia que quedó como la más alta en la historia del club americano.

Gómez firmará un contrato por cinco años con opción a uno más bajo la figura de 'mecanismo sub-22', que aplica para los jóvenes talentos con el objetivo de hacerles contratos lucrativos con un cargo de presupuesto reducido.

“Andrés es un jugador que ascendió rápidamente a lo más alto de nuestra lista de objetivos en los últimos meses y estamos muy contentos de poder finalizar su adquisición. Su atletismo y creatividad serán una adición bienvenida a nuestro establo de jugadores de ataque. Esperamos llevarlo al Frente Wasatch en breve e integrarlo a nuestro grupo mientras buscamos hardware en múltiples frentes en 2023", declaró Eliot Fall, gerente general del Real Salt Lake.

Gómez deja Millonarios con un balance de 12 goles en 58 partidos desde su debut oficial en noviembre de 2021. El extremo chocoano se convirtió en uno de los mejores del fútbol colombiano en poco tiempo y fue clave para el 'embajador' en la consecución del título de la Copa BetPlay 2022.

Carlos Andrés Gómez aún está a la espera de la aprobación de la visa estadounidense para viajar a Utah y presentarse a la pretemporada del Real Salt Lake. La campaña de la MLS comenzará a finales de febrero.

